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Сырский объявил о провале масштабного наступления России

09:10 10.07.2026 Пт
2 мин
Темпы продвижения врага резко сократились
aimg Юлия Капитонова
Сырский объявил о провале масштабного наступления России Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
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В 2026 году Россия пыталась провести еще одно масштабное наступление на украинском фронте. Однако враг не достиг ни одной из поставленных целей.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Главком подвел итоги первого полугодия 2026 года в войне против России.

"Противник пытался развернуть масштабное наступление, однако фактически не смог достичь ни одной из поставленных целей, несмотря на почти двойное преимущество в личном составе и технике. Если раньше российская армия вела активные наступательные действия на 13 оперативных направлениях, то сейчас таких направлений осталось максимум шесть-семь", - подчеркнул Сырский.

По его словам, украинские воины не только продолжают оборонную операцию, но также проводят активные действия и удерживают оперативную инициативу.

Главнокомандующий подчеркнул, что соотношение штурмовых действий ВСУ к действиям армии РФ составляет около 40:60 .

Более того, темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое.

Сырский также отметил, что среднемесячные потери врага убитыми и ранеными составляют около 32 тысяч военных. Таким образом Украина успешно реализует стратегию истощения РФ.

"По темпам продвижения стороны фактически приблизились к паритету. Сохраняется устойчивая тенденция увеличения соотношения территории, которая освобождается Силами обороны Украины к тем участкам, где врагу удается продвигаться", - заявил Сырский.

Ранее РБК-Украина писало, что главком ВСУ подвел итоги ударов по армии РФ в июне, а также раскрыл потери врага.

Несмотря на это, по словам Сырского, говорить о переломе в войне с Россией еще рано.

Также недавно главнокомандующий назвал приоритеты фронтовой медицины. Он подтвердил, что в Украине масштабируется успешный эксперимент по спасению раненых на поле боя.

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