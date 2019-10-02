У Донецьку будемо розбиратися і Луганську: силовики провели масштабні навчання (відео)

Під Києвом провели масштабні навчання силовиків (Фото: колаж РБК-Україна)

Зеленський оцінив рівень підготовки МВС та проінспектував техніку

Під Києвом відбулася демонстрація сил і можливостей системи органів внутрішніх справ. Навчання провели на базі Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки Нацгвардії, яке знаходиться в селі Старе. Про це передали в департаменті комунікації МВС України.

Кілька десятків одиниць наземної та авіаційної техніки та кілька сотень особового складу продемонстрували і відшліфували свої навички та спільних дій у різних надзвичайних ситуаціях.

За навчаннями спостерігали президент Володимир Зеленський, глава МВС Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ Туреччини, а також представники посольств Франції та США в Україні.

Демонстрація навичок силовиків 30 вересня умовно була поділена на кілька етапів. Спочатку підрозділу ДСНС ліквідували наслідки техногенної катастрофи.

Під Києвом провели масштабні навчання силовиків (Фото: mvs.gov.ua)

Як розповіли в прес-службі МВС, за легендою навчань, в одному з регіонів України сталася техногенна катастрофа. На промисловому підприємстві стався вибух, що зруйнував будівлі, споруди, ЛЕП, виникли пожежі на промислових площах підприємства і в природних екосистемах. Крім того, під завалами опинилися люди.

Ситуацію ускладнили ДТП за участю автоцистерни з аміаком, пожежі на промислових площах підприємства і швидке поширення вогню на розташований поруч лісовий масив.

Тому фахівці ДСНС відразу провели наземну та повітряну розвідки. Окремо парашутисти-рятувальники десантувалися для остаточного визначення масштаби катастрофи і корекції дій інших підрозділів.

Наступний крок - прибуття основних сил рятувальників і кінологів, які і ліквідували наслідки аварії, знайшли під завалами людей, надали домедичну допомогу та евакуювали їх.

Для ліквідації трагедії підрозділу ДСНС залучили наземну спецтехніку і авіацію, погасили пожежу в екосиситемі та евакуювали постраждалих.

Всього було здійснено 3 скидання води літаками АН - 32П та вертольотів Мі-8МТ. Для спостереження задіяли французький вертоліт Н-225.

Під Києвом провели масштабні навчання силовиків (Фото: mvs.gov.ua)

Група спецназу Нацгвардії "Омега" повинна була знайти і знешкодити ДРГ незаконних збройних формувань. Для цього дві групи силовиків десантувалися парашутним і безпарашутним способом у зону проведення операції.

Гвардійці зіткнулися з противником. Одна з груп спецназу, що потрапила в зону ураження, зайняла позицію оборони і вступила в бій. Інша обійшла ворога і завдала удар з флангу.

В ході перестрілки кілька гвардійців були поранені, тому групу спецназівців провела евакуацію з допомогою бронеавтомобіля, в якому медик надав невідкладну допомогу.

Навчання НГУ пройшли із застосуванням стрілецької зброї і гранатометів.

Також на багатопрофільних навчаннях показали себе і бійці КОРД.

Ще у Навчальному центрі Нацгвардії пройшли спільні демонстрації кінологів. Фахівці і чотириногі вихованці показали роботу службового собаки при пошуку зброї та вибухівки, подоланні смуги перешкод, затримання зловмисника і загальні команди.

Під Києвом провели масштабні навчання силовиків (Відео: YouTube / МВС)

За словами Зеленського, рівень підготовки українських силовиків вражає.

Також президент висловив сподівання, що продемонстровані підрозділами професійні навички будуть застосовуватися при ліквідації надзвичайних ситуацій у всіх регіонах України.

Під Києвом провели масштабні навчання силовиків (Відео: YouTube / МВС)

Додамо, що Зеленський проінспектував техніку з арсеналу МВС. Він звернув особливу увагу на пересувні пункти автоматизованого прикордонного контролю, які призначені для фіксації біометричних даних, перевірки документів, реєстрації осіб, виявлення вибухівки і наркотиків. Глава держави зазначив, що пристрої дуже знадобляться на території тимчасово окупованих районів на Донбасі.

"У Донецьку будемо розбиратися і Луганську", - пояснив він.

Під Києвом провели масштабні навчання силовиків (Відео: YouTube / 5 канал)