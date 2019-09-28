Фото: навчання Rapid Trident-2019 (dpsu.gov.ua)

Основною їхньою метою було вивчення підрозділами досвіду ведення бойових дій за стандартами НАТО.

У Львівській області закінчилися міжнародні військові навчання Rapid Trident-2019, метою яких була підготовка підрозділів до ведення бойових дій за стандартами НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що в навчаннях взяли участь понад 3600 військовослужбовців з 14 країн світу і 600 одиниць військової техніки.

Україна на навчаннях представлена бійцями одного з гірничо-штурмових бригад Сухопутних військ ЗСУ, ЛитПолУкрбрига, оперативною групою цивільно-військового співробітництва ВСУ, підрозділами РХБ захисту та оперативного забезпечення, а також батальонно-тактичною групою МВС.

Навчання проводилися за допомогою систем імітаційного моделювання, які дозволяють відпрацьовувати дії своїх підрозділів і умовного противника в єдиному віртуальному просторі в режимі реального часу.

"Всі елементи навчань Rapid Trident-2019 проходили в умовах максимально наближених до бойових", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військові навчання Rapid Trident-2019 стартували 16 вересня. До навчань залучили військовослужбовців з України, США, Канади, Болгарії, Грузії, Італії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Туреччини і Великобританії. Контингент американської і канадської армії склав близько 500 чоловік.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США в жовтні розгорнуто танковий батальйон біля кордону Литви з Білоруссю. На військовому полігоні поблизу литовського міста Пабраде, який знаходиться в 10 кілометрах від кордону Білорусі, розгорнутий танковий батальйон 9-го полку першої дивізії армії США.