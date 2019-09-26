Українська армія отримала нове потужне озброєння: видовищне відео

ЗСУ отримали мобільні мінометні установки Барс-8ММК (Фото: колаж РБК-Україна)

Мобільна мінометна система калібру 120 мм пройшла успішні випробування

ЗСУ отримали мобільні мінометні установки "БАРС-8ММК", які дозволяють швидко та з високою точністю уражати цілі без посереднього контакту із супротивником. Випробування нового озброєння пройшли в одній з військових частин. Про це повідомили на сайті держпідприємства "Укроборонсервіс".

Також в мережі було опубліковано відповідне відео.

Техніку передали армії в рамках виконання державного оборонного замовлення.

ЗСУ отримали мобільні мінометні установки "Барс-8ММК" (Фото: РНБОУ)

Комп'ютерна сисетма комплексу дозволяє позиціонуватися на місцевості, підготовка до стрільби з похідного положення займає до 1 хвилини.

Мінометна система калібру 120 мм обслуговується меншим бойовим екіпажем у порівнянні зі звичайними мінометними системами. Автоматизація і комп'ютеризація машини дозволила скоротити екіпаж всього до трьох осіб.

В умовах сучасної маневрової війни і ведення контрбатарейної боротьби мобільність і точність вогню "Барс-8ММК" дають рішучу перевагу над супротивником. Фактично, мобільна установка дозволяє за мінімальний термін вийти на рубіж, відкрити точний вогонь і оперативно покинути позицію, уникнувши відповіді ворога.

Зазначимо, що система "Барс-8ММК" може бути інтегрована з будь-якою інформаційно-управляючою системою вищого рівня управління військами, в тому числі С4, GIS, COM та іншими. Саме ці системи використовуються у провідних арміях країн НАТО і довели свою високу ефективність.

Система значно підвищує точність і ефективність вогню, при цьому боєкомплект "Барс-8ММК" складається з 60 мін.

ЗСУ отримали мобільні мінометні установки "Барс-8ММК" (Відео: YouTube / Ukroboronservice)

Як повідомлялося раніше, жителі Донбасу негативно висловилися про рішення відвести війська від лінії розмежування, оскільки бояться, що відразу після того, як підуть українські військові, територію захоплять бойовики.