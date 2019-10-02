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В Донецке и Луганске будем разбираться: Зеленский оценил масштабные учения силовиков (видео)

STYLERЖизнь    02.10.2019 - 11:08
В Донецке и Луганске будем разбираться: Зеленский оценил масштабные учения силовиков (видео)
Под Киевом провели масштабные учения силовиков (Фото: коллаж РБК-Украина)

Зеленский высказался про уровень подготовки МВД и проинспектировал технику на учениях

Под Киевом состоялась демонстрация сил и возможностей органов системы внутренних дел. Учения провели на базе Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки Нацгвардии, которое находится в селе Старое. Об этом передали в департаменте коммуникации МВД Украины.

Несколько десятков единиц наземной и авиационной техники и несколько сотен личного состава продемонстрировали и отшлифовали свои навыки и совместных действиях в различных, чрезвычайных ситуациях.

За учениями наблюдали президент Владимир Зеленский, глава МВД Арсен Аваков, министр внутренних дел Турции, а также представители посольств Франции и США в Украине.

Демонстрация навыков силовиков 30 сентября условно была разделена на несколько этапов. Сначала подразделения ГСЧС ликвидировали последствия техногенной катастрофы.

Под Киевом провели масштабные учения силовиков (Фото: mvs.gov.ua)

Как рассказали в пресс-службе МВД, по легенде учений, в одном из регионов Украины произошла техногенная катастрофа. На промышленном предприятии произошел взрыв, разрушивший здания, сооружения, ЛЭП, возникли пожары на промышленных площадях предприятия и в естественных экосистемах. Кроме того, под завалами оказались люди.

Ситуацию затруднили ДТП с участием автоцистерны с аммиаком, пожары на промышленных площадях предприятия и быстрое распространение огня на расположенный рядом лесной массив.

Поэтому специалисты ГСЧС сразу провели наземную и воздушную разведки. Отдельно парашютисты-спасатели десантировались для окончательного определения масштабы катастрофы и коррекции действий других подразделений.

Следующий шаг - прибытие основных сил спасателей и кинологов, которые и ликвидировали последствия аварии, нашли под завалами людей, оказали домедицинскую помощь и эвакуировали их.

Для ликвидации трагедии подразделения ГСЧС привлекли наземную спецтехнику и авиацию, погасили пожар в экосиситеме и эвакуировали пострадавших.

Всего было осуществлено 3 сброса воды самолетами АН - 32П и вертолетом Ми-8МТ. Для наблюдения задействовали французский вертолет Н-225.

Под Киевом провели масштабные учения силовиков (Фото: mvs.gov.ua)

Группа спецназа Нацгвардии "Омега" должна была найти и обезвредить ДРГ незаконных вооруженных формирований. Для этого две группы силовиков десантировались парашютным и безпарашутним способом в зону проведения операции.

Гвардейцы столкнулись с противником. Одна из групп спецназа, попавшая в зону поражения, заняла позицию обороны и вступила в бой. Другая обошла врага и нанесла удар с фланга.

В ходе перестрелки несколько гвардейцев были ранены, поэтому группа спецназовцев провела эвакуацию с помощью бронеавтомобиля, в котором медик оказал неотложную помощь.

Обучение НГУ прошли с применением стрелкового оружия и гранатометов.

Также на многопрофильных учениях показали себя и бойцы КОРД.

Еще в Учебном центре Нацгвардии прошли совместные демонстрации кинологов. Специалисты и четвероногие питомцы показали работу служебной собаки при поиске оружия и взрывчатки, преодолении полосы препятствий, задержании злоумышленника и общие команды.

Под Киевом провели масштабные учения силовиков (Видео: YouTube / МВД)

По словам Зеленского, уровень подготовки украинских силовиков поражает.

Также президент выразил надежду, что продемонстрированные подразделениями профессиональные навыки будут применяться при ликвидации чрезвычайных ситуаций во всех регионах Украины.

Под Киевом провели масштабные учения силовиков (Видео: YouTube / МВД)

Добавим, что Зеленский проинспектировал технику из арсенала МВД. Он обратил особое внимание на передвижные пункты автоматизированного пограничного контроля, которые предназначены для фиксации биометрических данных, проверки документов, регистрации лиц, обнаружения взрывчатки и наркотиков. Глава государства отметил, что устройства очень пригодятся на территории временно оккупированных районов на Донбассе.

"В Донецке будем разбираться и Луганске", - пояснил он.

Под Киевом провели масштабные учения силовиков (Видео: YouTube / 5 канал)

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Новости Украины Владимир ЗеленскийМинистерство внутренних дел УкраиныученияНацгвардиясиловики
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