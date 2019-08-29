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Голлівуд відпочиває: в мережі показали масштабні навчання морських піхотинців (відео)

STYLERЖиття    29.08.2019 - 23:03
Голлівуд відпочиває: в мережі показали масштабні навчання морських піхотинців (відео)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Морські піхотинці вперше після 2014 року провели бойову стрільбу

У мережі показали масштабні нічні навчання морських піхотинців, які продемонстрували всю міць української армії. Авіаційна розвідка протестувала противодесантну оборону морського узбережжя. Відео яскравих навчань опублікували на сторінці в Facebook Операція Об'єднаних сил.

Тренування пройшли на одному з полігонів Донецької області.

"На одному з військових полігонів Донеччини відбулися тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів морської піхоти. За легендою, противник намагається зайняти узбережжя і створити плацдарм для зосередження і подальшого просування своїх сил в глиб нашої території. Звичайно, все це він намагається здійснити в темний час доби. Але не тут то було", - повідомили на сторінці.

Користувачі мережі відреагували на відео і описали свій захват в коментарях.

  • Молодці! Так Тримати!
  • Вражає! Ми вас любимо!
  • Мені в березні снився сон, про війну...я його дотепер пам'ятаю детально. Так ось, там дію було біля води. В річці І міст там був. Все було недовго, і ми перемогли. З Божою допомогою.
  • Голівуд відпочиває!.Супер!.

Голлівуд відпочиває: в мережі показали масштабні навчання морських піхотинців (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com/pressjfo.news)

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