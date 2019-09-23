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Крутий український спецзназ: в мережі показали роботу закритого підрозділу ЗСУ

STYLERЖиття    23.09.2019 - 21:39
Крутий український спецзназ: в мережі показали роботу закритого підрозділу ЗСУ
Український спецназ на Донбасі (Колаж РБК-Україна)

Закритий підрозділ ЗСУ виконує безліч завдань у зоні ООС

У зоні ООС на Донбасі є представники різних підрозділів і роботу деяких військових зазвичай не показують і не афішують. Проте журналісти "Радіо Свобода" показали відео, де видно, як працює український спецзназ в зоні ООС.

Наголошується, що це закритий підрозділ Військових Сил України, що працює в різних напрямках, щоб максимально захистити кордони України від атаки супротивників. Також журналісти вказали, що на відео є кадри, на яких можна побачити, як готують новобранців.

"Це закритий підрозділ ЗСУ. Підривна діяльність, розвідка, контрдиверсійні роботи – далеко не повний перелік завдань Сил спеціальних операцій. Дивіться, як готують групи ССО до виходу на Донбас і як загартовують новобранців", - йдеться в підписі до відео.

Раніше ми повідомляли про те, що жителі Донбасу негативно висловилися про рішення відвести війська, так як бояться, що відразу після того, як підуть українські військові, територію захоплять бойовики.

"Тут буде м'ясорубка, справжня. Тому що окупанти все одно сюди зайдуть. А це українська територія", - заявляють мешканці селища Золоте.

Крім того, ми повідомляли про те, що в мережу потрапили списки з даними про зрадників України – туди увійшли бойовики угруповання "ДНР", колаборанти і ті, хто приєднався до терористів на Донбасі.

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