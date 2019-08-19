Ядерна НП під Архангельськом: радіація накрила частину України (карта забруднення)

Вибух під Архангельськом в РФ призвів до витоку радіації, яка з дня НП на полігоні близько Сєвєродвинська 8 серпня помітно розширила свій ореол і через кілька днів "пляма" досягла території України, накривши частину нашої країни. Експерти простежили рух хмари радіоактивних речовин і склали відповідну карту.

Зазначимо, що фахівці Держінспекції ядерного регулювання України раніше припускали, що забруднені маси після вибуху ракети з ядерною установкою в Росії протримаються над нашою державою до 16 серпня. Згідно з даними Організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, радіаційний розліт протримався над Україною довше.

Секретар Організації Лассіна Зербо опублікував у своєму Twitter анімаційну карту з дисперсійним моделюванням гіпотетичних частинок в результаті аварії під Архангельськом.

"Повітряна маса цих часток збільшується з часом, оскільки вітри розсіюють їх через кілька днів. Позначка часу надається на кожному кадрі", - розповів він і уточнив, що радіоактивні частинки виявляють CTBTO-станції.

Карта радіаційного забруднення після вибуху під Архангельськом (twitter.com/SinaZerbo)

На представленій карті видно, як радіоактивна пляма 14 серпня досягає окупованого РФ Криму та частини Донецької і Луганської областей, потім переповзає на центральні регіони, повністю заповнює Південь. 15 серпня зберігається схожа ситуація - забруднені повітряні маси не досягають західних і північних областей, а також північної частини Сходу та Центру (до вечора "пляма" накриває вже всі східні області). 16 і 17 серпня в "зоні ураження" знаходяться Схід та півострів, а 18 серпня хмара зміщується на схід і йде, проте невеликий "сплеск" ненадовго фіксуються в Одеській області.

Також Зербо додав, що в даний час вирішуються технічні проблеми, що виникають в операторів на двох сусідніх станціях.

Так, дві російські станції моніторингу радіації припинили передавати дані через два дні після вибуху ракети під Сєвєродвінськом. У РФ заявили, що це пов'язано з перебоями зв'язку.

РФ під Архангельськом сталася ядерна НП (Фото: ТАСС)

Як повідомлялося раніше, в РФ в районі, де сталася НП, радіаційний фон значно перевищив норму. Крім того, забруднення виявили у Фінляндії та Норвегії.