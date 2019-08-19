Ядерное ЧП под Архангельском: радиация накрыла часть Украины (карта загрязнения)

Взрыв под Архангельском в РФ привел к утечке радиации, которая со дня ЧП на полигоне около Северодвинска 8 августа заметно расширила свой ореол и через несколько дней "пятно" достигло территории Украины, накрыв часть нашей страны. Эксперты проследили движение облака радиоактивных веществ и составили соответствующую карту.

Отметим, что специалисты Госинспекции ядерного регулирования Украины ранее предполагали, что загрязненные массы после взрыва ракеты с ядерной установкой в России продержатся над нашим государством до 16 августа. Согласно данным Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, радиационный разлет продержался над Украной дольше.

Секретарь Организации Лассина Зербо опубликовал в своем Twitter анимационную карту с дисперсионным моделированием гипотетических частиц в результате аварии под Архангельском.

"Воздушная масса этих частиц увеличивается со временем, поскольку ветры рассеивают их через несколько дней. Отметка времени предоставляется на каждом кадре", - рассказал он и уточнил, что радиоактивные частицы обнаруживают CTBTO-станции.

Карта радиационного загрязнения после взрыва под Архангельском (twitter.com/SinaZerbo)

На представленной карте видно, как радиоактивное пятно 14 августа достигает оккупированного РФ Крыма и части Донецкой и Луганской областей, затем переползает в центральным регионам, полностью заполняет Юг. 15 августа сохраняется похожая ситуация - загрязненные воздушные массы не достигают западных и северных областей, а также северной части Востока и Центра (в вечеру "пятно" накрывает уже все восточные области). 16 и 17 августа в "зоне поражения" находятся Восток и полуостров, а 18 августа это облако смещается на восток и уходит, однако небольшой "всплеск" ненадолго фиксируются в Одесской области.

Также Зербо добавил, что в настоящее время решаются технические проблемы, возникающие у операторов на двух соседних станциях.

Так, две российские станции мониторинга радиации прекратили передавать данные через два дня после взрыва ракеты под Северодвинском. В РФ заявили, что это связано с перебоями связи.

В РФ под Архангельском произошло ядерное ЧП (Фото: ТАСС)

Как сообщалось ранее, в РФ в районе, где произошло ЧП, радиационный фон значительно превысил норму. Кроме того, загрязнения выявили в Финляндии и Норвегии.