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Як ядерна катастрофа під Архангельськом позначиться на українцях: усі подробиці

STYLERЖиття    14.08.2019 - 16:58
Як ядерна катастрофа під Архангельськом позначиться на українцях: усі подробиці
Вибух під Архангельськом (фото: колаж РБК-Україна)

Екологи розповіли, як вибух в РФ вплине на Україну

Вибух під Архангельськом у Росії стався 8 серпня на військовому полігоні, який знаходиться на відстані 40 км від міста Северодвинськ і 100 км від міста Архангельськ. Через вибух загинули люди, і підвищився радіаційний фон. Експерти розповіли, як це вплине на Україну.

За даними Державної інспекції ядерного регулювання України, перше і єдине повідомлення про короткострокове підвищення радіаційного фону було розміщено на офіційному сайті адміністрації м. Северодвинськ 8 серпня о 14:35.

Згодом це повідомлення було видалено з посиланням на те, що "розслідування події знаходиться в компетенції Міністерства оборони РФ". Цей факт був розцінений російським і міжнародним суспільством як черговий приклад приховування владою масштабу та наслідків події і спровокував різні чутки в інформаційному просторі.

Як ядерна катастрофа під Архангельськом позначиться на українцях: усі подробиці

Фото: Северодвинск (wikipedia.org)

Українські експерти заявляють, що через вибух сталося руйнування і розсіювання "ізотопних джерел живлення" і це призвело до короткочасного підвищення радіаційного фону до 2 мкЗв/год на відстані 40 км на схід від місця події. При цьому дана подія не є ядерним вибухом, тому вона не повинна супроводжуватися появою радіоактивного йоду-131.

Крім того, враховуючи відстань до України і дані метеопрогнозу, цей вибух жодним чином не загрожує території України. У той же час, у водному середовищі в умовах затоки Білого моря, підвищені концентрації токсичних речовин можуть зберігатися більш тривалий час. Багато в чому це підтверджує факт заборони та обмеження судноплавства в західній частині російського сектора Арктики.

Варто зазначити, що США вважають, що вибух під Северодвинськом стався при випробування гіперзвукової ракети.

Раніше повідомлялося про те, що в Запоріжжі стався вибух на АЗС, є постраждалий.

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