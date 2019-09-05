Ядерна НП під Архангельськом: еколог розповів про серйозні загрози для здоров'я

Вибух під Архангельськом в РФ , який забрав життя щонайменше п'яти людей, призвів до радіаційного забруднення повітряних мас, які накрили протягом декількох днів після ядерної НП ряд країн, включаючи й Україну. Еколог попередив про значне підвищення в результаті події ризику виникнення онкологічних захворювань.

Нещодавно в Білому морі були виявлені металеві понтони, які "сильно фонять". За словами керівника проекту енергетичного відділу російського Greenpeace Рашида Алімова, ці конструкції були в епіцентрі подій 8 серпня, передає "Обозреватель".

РФ під Архангельськом сталася ядерна НП (Фото: ТАСС)

Після катастрофи під Сєвєродвінськом у РФ в навколишнє середовище могли бути викинуті небезпечні при попаданні в дихальні шляхи людини альфа і бета-частинки.

Фахівець називає цей викид досить значимим, оскільки було зафіксовано підвищення гама-фону в приблизно 20 разів.

Еколог зазначив, що російський Greenpeace звертався до Росгідромету і до Росспоживнагляду з проханням надати найбільш повну інформацію про склад викиду, про те, які радіонукліди були викинуті, та про активність викиду, концентрації та локалізації основної радіоактивності, оскільки "без цього складно оцінити ризики і прийняти або не прийняти версію влади про те, що ризиків немає"

У відповідь вони отримали від Архангельського відділення Росспоживнагляду запевнення, що викид був незначним і немає жодних ризиків.

У постраждалих в Сєвєродвінську виявили радіаційне зараження, - BBC

РФ під Архангельськом сталася ядерна НП (Ілюстративне фото: topwar.ru)

Експерт розповів, що як правило, радіаційне опромінення насамперед підвищує ризик онкологічних захворювань. А для оцінки додаткового колективного ризику для людей, враховуючи можливе накопичення радіонуклідів у навколишньому середовищі, необхідно знати активність і склад викиду.

"Коли стався інцидент, люди не мали інформації про те, що сталося, бігли в аптеки і скуповували препарати йоду. Коли невідомо, чи був у викиді радіоактивний йод, чи потрібно їх приймати чи ні, і влада, "Росатом" і Міноборони про це не повідомляють, - ця ситуація неправильна", - звернув він увагу.

Як повідомлялося раніше, в РФ в районі, де сталася НП, радіаційний фон значно перевищив норму. Крім того, забруднення виявили у Фінляндії та Норвегії. Через два дні після вибуху дві російські станції моніторингу радіації припинили передавати дані - в РФ заявили, що це пов'язано з перебоями зв'язку.

Також ми писали про те, що автор серіалу "Чорнобиль" від HBO Крейг Мейзін прокоментував вибух під Архангельськом і висловив стурбованість тим, що російська влада може приховувати страшні подробиці трагедії.

Нагадаємо, що раніше перший президент України Леонід Кравчук розкрив невідомі подробиці аварії на Чорнобильській атомній електростанції.