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Вибух під Архангельськом: автор "Чорнобиля" вказав на тривожний нюанс

STYLERЖиття    13.08.2019 - 18:41
Вибух під Архангельськом: автор "Чорнобиля" вказав на тривожний нюанс
Автор "Чорнобиля" прокоментував вибух під Архангельськом (Фото: колаж РБК-Україна)

Вибух ракети під Архангельськом в РФ призвів до радіаційного забруднення

Автор нашумілого серіалу "Чорнобиль" від HBO Крейг Мейзін прокоментував вибух під Архангельськом в РФ реактивного двигуна ракети, який стався 8 серпня. Після інциденту рівень радіації в Сєвєродвінську значно перевищив норму. Сценарист американської картини про наймасштабнішу техногенну катастрофу на ЧАЕС у 1986 році стурбований тим, що російська влада може приховувати страшні подробиці трагедії.

Зазначимо, що спочатку в Міноборони РФ запевняли, що ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було і радіаційний фон нібито в нормі.

До речі, високопоставлений чиновник адміністрації президента США Дональда Трампа наголосив, що США продовжують стежити за подіями, а "запевнення Москви в тому, що "все нормально", здаються нам порожніми...Це нагадує нам про серію інцидентів, що відбулися ще в Чорнобилі".

В Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвиробу".

Автор "Чорнобиля" висловив стурбованість через замовчування Москвою деталей трагедії, і що подібна практика знову може вилитися в серйозні наслідки. Таким чином Крейг дав зрозуміти, що потрібно готуватися до поганих новин щодо наслідків вибуху.

"Те, що вони нарешті визнають, жахливо, але я набагато більше стурбований тим, що нам все ще не говорять", - написав Мейзін у своєму Twitter після репосту статті The Daily Beast про катастрофу під Архангельськом.

Вибух під Архангельськом: автор &quot;Чорнобиля&quot; вказав на тривожний нюанс

Вибух під Архангельськом: автор &quot;Чорнобиля&quot; вказав на тривожний нюансСкрін: twitter.com/clmazin

За повідомленнями американських ЗМІ, вибух і радіаційний викид на півночі РФ могли статися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою, про яких російський президент РФ заявляв у 2018 році.

Повідомляється, що в Сєвєродвінську вибухнув маленький атомний реактор.

Вибух під Архангельськом: автор &quot;Чорнобиля&quot; вказав на тривожний нюанс

Вибух під Архангельськом є жахливою ядерною катастрофою Кремля з часів Чорнобиля, пише преса США (Фото: twitter.com/clmazin)

Як повідомлялося, в містах-привидів Прип'ять і Чорнобиль досі можна виявити надзвичайно радіоактивні та смертельно небезпечні предмети.

Нагадаємо, що раніше перший президент України Леонід Кравчук розкрив невідомі подробиці аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

"Росатом" визнав випробування "нового спецвиробу" перед вибухом під Архангельськом Вибухи на складі в РФ: кількість постраждалих досягла 30
Новини України Російська ФедераціяЧорнобильрадиацияиспытанияВибух
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