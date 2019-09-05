Ядерное ЧП под Архангельском: эколог рассказал о серьезных угрозах для здоровья

Взрыв под Архангельском в РФ , который забрал жизни минимум пяти человек, привел к радиационному загрязнению воздушных масс, накрывших в течение нескольких дней после ядерного ЧП ряд стран, включая и Украину. Эколог предупредил о значительном повышении в результате происшествия риска возникновений онкологических заболеваний.

Недавно в Белом море были обнаружены металлические понтоны, которые "сильно фонят". По словам руководителя проекта энергетического отдела российского Greenpeace Рашида Алимова, эти конструкции были в эпицентре событий 8 августа, передает "Обозреватель".

В РФ под Архангельском произошло ядерное ЧП (Фото: ТАСС)

После катастрофы под Северодвинском в РФ в окружающую среду могли быть выброшены опасные при попадании в дыхательные пути человека альфа и бета-частицы.

Специалист называет этот выброс достаточно значимым, поскольку было зафиксировано повышение гамма-фона в примерно 20 раз.

Эколог отметил, что российский Greenpeace обращался в Росгидромет и в Роспотребнадзор с просьбой предоставить "наиболее полную информацию о составе выброса, о том, какие радионуклиды были выброшены, и об активности выброса, концентрации и локализации основной радиоактивности, поскольку "без этого сложно оценить риски и принять или не принять версию властей о том, что рисков нет".

В ответ они получили от Архангельского отделения Роспотребнадзора заверения, что выброс был незначительным и нет никаких рисков.

У пострадавших в Северодвинске выявили радиационное заражение, - BBC

В РФ под Архангельском произошло ядерное ЧП (Иллюстративное фото: topwar.ru)

Эксперт рассказал, что как правило, радиационное облучение прежде всего повышает риск онкологических заболеваний. А для оценки дополнительного коллективного риска для людей, учитывая возможное накопление радионуклидов в окружающей среде, необходимо знать активность и состав выброса.

"Когда произошел инцидент, люди не имели информации о том, что случилось, бежали в аптеки и скупали препараты йода. Когда неизвестно, был ли в выбросе радиоактивный йод, нужно их принимать или нет, и власти, "Росатом" и Минобороны об этом не сообщают, - эта ситуация неправильная", - обратил он внимание.

Как сообщалось ранее, в РФ в районе, где произошло ЧП, радиационный фон значительно превысил норму. Кроме того, загрязнения выявили в Финляндии и Норвегии. Через два дня после взрыва две российские станции мониторинга радиации прекратили передавать данные - в РФ заявили, что это связано с перебоями связи.

Также мы писали о том, что автор сериала "Чернобыль" от HBO Крейг Мейзин прокомментировал взрыв под Архангельском и выразил обеспокоенность тем, что российские власти могут скрывать страшные подробности трагедии.

Напомним, что ранее первый президент Украины Леонид Кравчук раскрыл неизвестные подробности аварии на Чернобыльской атомной электростанции.