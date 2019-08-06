Суд відмовився переглянути вирок засудженому у справі Оксани Макар

Фото: Євген Краснощок (inshe.tv)

В ході судового засідання Краснощок попросив суддів ознайомитися з матеріалами справи

Центральний районний суд міста Миколаєва відмовився переглянути вирок засудженому у справі Оксани Макар Євгену Краснощоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Злочинності.немає".

Як повідомляється, в ході судового засідання Краснощок попросив колегію суддів про перерву для того, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Суд відхилив клопотання засудженого, аргументувавши це тим, що Краснощок міститься в Миколаєві і може знову подати заяву про перегляд справи.

Краснощок відмовився давати які-небудь коментарі, однак сказав, що під час слідства на нього чинився як фізичний, так і психологічний тиск.

Колегія суду прийняла рішення відмовити засудженому Краснощоку у перегляді справи. Повне рішення суд оголосить протягом п'яти днів, а оскаржити в апеляційній інстанції його можна буде протягом семи днів.

Нагадаємо, мова йде про резонансній справі вбивства молодої дівчини Оксани Макар. Її знайшли 10 березня 2012 року в Миколаїв недалеко від будівельного майданчика. Як з'ясувалося пізніше, її зґвалтували і намагалися спалити живцем в ніч на 9 березня троє молодих людей.

За фактом замаху на вбивство дівчини було порушено кримінальну справу. Незважаючи на надану інтенсивну медичну допомогу, Макар померла 29 березня в Донецькому опіковому центрі.

Зазначимо, Євген Краснощок отримав довічне за вбивство Оксани Макар, а ще двоє співучасників - Максим Присяжнюк і Артем Погосян - були засуджені до 15 і 14 років позбавлення волі відповідно.