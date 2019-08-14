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Знатний тролінг: Омелян обговорив з фотомоделлю будівництво мостів в Україні (фото)

STYLERЖиття    14.08.2019 - 14:39
Знатний тролінг: Омелян обговорив з фотомоделлю будівництво мостів в Україні (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Модель з Дніпра Асі Микович приїхала в Київ щодо "справи" обвалення частини мосту

Фотомодель Асі Микович приїхала з Дніпра до Києва для інспектування "втомлених" мостів. Дівчина вже встигла зустрітися з главою Мінінфраструктури Володимиром Омеляном і опубликова в своєму Instagram спільне фото, а також поділилася з фанами, про що розмовляла з чиновником.

Зазначимо, що після руйнування частині Пішохідного мосту на Труханів острів, який зафіксували у столиці кілька тижнів тому, у мерії оперативно відреагували на інцидент, розповіли деталі обвалення і... запевнили, що небезпеки для пішоходів немає жодної.

Знатний тролінг: Омелян обговорив з фотомоделлю будівництво мостів в Україні (фото)

Міністр Володимир Омелян та модель Асі Микович (Фото: instagram.com/asi_mikovich)

Модель, яка раніше пообіцяла роздягнутися на Новому мосту в Дніпрі в разі його здачі в експлуатацію в строк, в Києві укладати схоже парі поки не поспішає, хоч шанувальники в мережі і намагаються її умовити для "більшої мотивації".

Знатний тролінг: Омелян обговорив з фотомоделлю будівництво мостів в Україні (фото)

Фотомодель Асі Микович (Фото: instagram.com/asi_mikovich)

До Києва вона приїхала на запрошення колишнього міністра екології Ігоря Шевченка.

Знатний тролінг: Омелян обговорив з фотомоделлю будівництво мостів в Україні (фото)

Асі Микович приїхала в Києві щодо питання Пішохідного мосту на Труханів острів (instagram.com/asi_mikovich)

Микович розповіла 14 серпня, що за сніданком обговорила з Омеляном "перспективи розвитку галузі мостобудування в Україні".

У коментарях до її повідомленням підписники моделі іронізують над темою сніданку з міністром і спонукають дівчину так само укласти "парі" з владою столиці з приводу ремонту мосту.

  • Пропоную марафон: будеш інспектувати мости і якщо вчасно їх відремонтують - роздягнешся на мосту;
  • Омелян - красень! Це для балансу;
  • Сподіваюся, розповіла йому, як треба працювати, і змалювала майбутнє розвиток, дала цінні поради?
  • Судячи з його задоволеного обличчя, обговорення було дуже глибоким...
  • Молодець. Знатний тролололінг...

Знатний тролінг: Омелян обговорив з фотомоделлю будівництво мостів в Україні (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, у Києві руйнується Пішохідний міст на Труханів острів. У мережі повідомляють про обвал частини бетонної конструкції цього суцільнозварного моста в центрі столиці, спорудженого ще в 1957 році.

Також ми писали про те, що 17 червня на новому мосту проїхався Mercedes. Витівка водія сильно шокувала киян.

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Новини України мостВладимир Омелянмодель
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