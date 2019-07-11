З'явилися тріщини: у Києві новий міст викликає побоювання у людей

Фото: колаж РБК-Україна

Користувачі мережі сильно стурбовані станом нового мосту

У Києві на пішохідно-велосипедний міст, який також відомий, як "міст Кличка", з'явилися тріщини у підставі огорожі. Крім того, в одному місці сильно ослабли троси. Про це повідомляє Інформатор.

Серйозна тріщина утворилася на крайній опорі перила з боку Володимирської гірки. Також стягуючі троси в одному місці вже висять. Але і це ще не все, видно зазори з іншого боку кріплення, які врізані в парапет.

Пішохідно-велосипедний міст у Києві (відея: facebook.com/kiev.informator.ua)

Пішохідно-велосипедний міст у Києві (фото: kiev.informator.ua)

Як це вплине на стійкість мосту поки невідомо, але користувачів мережі стан мосту сильно стурбував.

Нехай за 400 млн заново все роблять, це ж скільки життів на цьому мосту може піти, чим вони думали, коли робили. Нехай ще скажуть, що народ поламав;

Скріншот з Facebook

Крім науки красти бабки є ще наука геодезія і у людей, які розуміють і знають цю науку подібне не трапляється...

Це просто розуму не мислимо. У нас міст-напівфабрикат, зате сезон відпусток чиновників 2019 вдався, шопінг в Мілані у їхніх дружин думаю теж...

Троси через похолодання ослабли, скукожились!

Міст втомився;

Скріншот з Facebook

Так це в районі деформаційного шва, таке буває! Враховуючи, скільки людей стежать за цим мостом, думаю по гарантії виправлять;

Щось мені за метро на Виноградоре страшно;

Хто відповість за все це, це загроза життю людей;

Міст хоче до шулявського, він втомився;

Не здивувало;

Взагалі то, це кримінал! Це не смішно, це стаття (год 5 ст. 191 КК. України) і займатися цим повинні співробітники СБУ;

Скріншот з Facebook

Ще один доказ що наші панове правники люблять зливати гроші в унітаз і собі в кишеню;

Ось чому не запросити фахівців за такими мостами? Ті бабки, які витрачаються на ремонт, краще б профі віддав;

Весь ремонт за рахунок Кличко;

Прийде зима і троси самі від холоду натягнуться.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що 17 червня на новому мосту проїхався Mercedes. Витівка водія сильно шокувала киян.

Пізніше на міст заїхав байкер. Багато також обурилися поведінкою мотоцикліста.