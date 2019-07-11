ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З'явилися тріщини: у Києві новий міст викликає побоювання у людей

STYLERЖиття    11.07.2019 - 12:13
З'явилися тріщини: у Києві новий міст викликає побоювання у людей
Фото: колаж РБК-Україна

Користувачі мережі сильно стурбовані станом нового мосту

У Києві на пішохідно-велосипедний міст, який також відомий, як "міст Кличка", з'явилися тріщини у підставі огорожі. Крім того, в одному місці сильно ослабли троси. Про це повідомляє Інформатор.

Серйозна тріщина утворилася на крайній опорі перила з боку Володимирської гірки. Також стягуючі троси в одному місці вже висять. Але і це ще не все, видно зазори з іншого боку кріплення, які врізані в парапет.

Пішохідно-велосипедний міст у Києві (відея: facebook.com/kiev.informator.ua)

З'явилися тріщини: у Києві новий міст викликає побоювання у людейЗ'явилися тріщини: у Києві новий міст викликає побоювання у людей

Пішохідно-велосипедний міст у Києві (фото: kiev.informator.ua)

Як це вплине на стійкість мосту поки невідомо, але користувачів мережі стан мосту сильно стурбував.

  • Нехай за 400 млн заново все роблять, це ж скільки життів на цьому мосту може піти, чим вони думали, коли робили. Нехай ще скажуть, що народ поламав;

З'явилися тріщини: у Києві новий міст викликає побоювання у людей

Скріншот з Facebook

  • Крім науки красти бабки є ще наука геодезія і у людей, які розуміють і знають цю науку подібне не трапляється...
  • Це просто розуму не мислимо. У нас міст-напівфабрикат, зате сезон відпусток чиновників 2019 вдався, шопінг в Мілані у їхніх дружин думаю теж...
  • Троси через похолодання ослабли, скукожились!
  • Міст втомився;

З'явилися тріщини: у Києві новий міст викликає побоювання у людей

Скріншот з Facebook

  • Так це в районі деформаційного шва, таке буває! Враховуючи, скільки людей стежать за цим мостом, думаю по гарантії виправлять;
  • Щось мені за метро на Виноградоре страшно;
  • Хто відповість за все це, це загроза життю людей;
  • Міст хоче до шулявського, він втомився;
  • Не здивувало;
  • Взагалі то, це кримінал! Це не смішно, це стаття (год 5 ст. 191 КК. України) і займатися цим повинні співробітники СБУ;

З'явилися тріщини: у Києві новий міст викликає побоювання у людей

Скріншот з Facebook

  • Ще один доказ що наші панове правники люблять зливати гроші в унітаз і собі в кишеню;
  • Ось чому не запросити фахівців за такими мостами? Ті бабки, які витрачаються на ремонт, краще б профі віддав;
  • Весь ремонт за рахунок Кличко;
  • Прийде зима і троси самі від холоду натягнуться.

З'явилися тріщини: у Києві новий міст викликає побоювання у людей

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що 17 червня на новому мосту проїхався Mercedes. Витівка водія сильно шокувала киян.

Пізніше на міст заїхав байкер. Багато також обурилися поведінкою мотоцикліста.

У Києві переселять людей через будівництво мосту: усі подробиці У Києві водій автобуса під час руху грав на смартфоні (відео)
Новини України Київмост
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся