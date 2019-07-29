ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Він аварійний: у Києві "міст Кличка" у черговий раз потрапив в скандал

STYLERЖиття    29.07.2019 - 16:59
Він аварійний: у Києві "міст Кличка" у черговий раз потрапив в скандал
"Міст Кличка" знову постраждав (фото: колаж РБК-Україна)

На новому мосту проблеми з боковим склом

На новому пішохідно-велосипедному мосту, який більш відомий як "міст Кличка", тріснуло бічне скло, яке було захистом і певною страховкою після поручнів. Про це повідомляє Інформатор.

Про новий інцидент на мосту стало відомо в понеділок, 29 липня, вдень. На відео видно, що тріснула тільки одна секція. Територію навколо тріщини обгородили.

"Міст Кличка" знову постраждав (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

На місці інциденту знаходяться співробітники муніципальної охорони, але вони ніяк ситуацію не прокоментували, оскільки лише нещодавно заступили на зміну. Варто зазначити, що новий міст був відкритий 25 травня 2019 року.

Він аварійний: у Києві &quot;міст Кличка&quot; у черговий раз потрапив в скандал

"Міст Кличка" знову постраждав (фото: kiev.informator.ua)

Користувачі мережі також прокоментували ситуацію з мостом.

  • Він аварійний. Який Кличко, таке і місто. Його треба закрити і призначити міжнародну інженерну експертизу, від гріха подалі;
  • Тупо гроші, викинуті на вітер. Міст розвалюється, хтось повинен понести кримінальну і фінансову відповідальність;
  • Ну як би попереджали, що там грунти нестійкі, але хто ж фахівців слухає...
  • Ще й ображається, бездарно витратили бюджетні гроші! Ремонтували б за свій рахунок!
  • Готова посперечатися, що після виборів в мери на мосту різко перестане скло "само тріскатися".

Він аварійний: у Києві &quot;міст Кличка&quot; у черговий раз потрапив в скандалВін аварійний: у Києві &quot;міст Кличка&quot; у черговий раз потрапив в скандалВін аварійний: у Києві &quot;міст Кличка&quot; у черговий раз потрапив в скандалВін аварійний: у Києві &quot;міст Кличка&quot; у черговий раз потрапив в скандалВін аварійний: у Києві &quot;міст Кличка&quot; у черговий раз потрапив в скандал

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в цьому місяці на мосту утворилася серйозна тріщина з боку Володимирської гірки. Також в одному місці провисли стягуючі троси, і видно зазори з іншого боку кріплення, які врізаються в парапет.

Раніше повідомлялося, що 17 червня по новому пішохідному мосту в Києві проїхався Mercedes.

Рятувальники не змогли допомогти: у Києві на популярному пляжі втопився молодик (фото) У Києві дівчинка виявила на березі Дніпра труп жінки (відео)
Новини України Київмост
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся