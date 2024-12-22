Черный смокинг и сумка Dior: в сети посчитали стоимость лука жены Усика на его поединке против Фьюри

Так, любимая нашего чемпиона для выхода в свет выбрала элегантный образ: бархатный смокинг с брюками от Tom Ford стоимостью более 3000 евро.

Екатерина Усик с Мудриком и подругами (скриншот)

Свой "лук" она дополнила сумочкой Lady Dior за 5900 евро (257 535 гривен), бриллиантовым крестиком Graff - за более 37000 евро (161 5050 гривен), серьгами - 15300 (667 845 гривен), и браслетом Alhambra бренда Van Cleef & Arpels, стоимость которого - 34500 евро (1 505 925 гривен).

В целом образ избранницы Усика оценивается в 5,2 миллиона гривен.

Александр Усик с женой (скриншот)

Отметим, после победы над британцем именно Екатерина первой посетила раздевалку чемпиона и поделилась совместными кадрами, чем и растрогала сеть.

"Поздравляю Украину с победой. Спасибо за поздравления и поддержку", - написала жена в Instagram.

Напомним, в ночь на 22 декабря украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в бою-реванше, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Усик победил Фьюри единогласным решением судей. По итогам 12 раундов все трое рефери констатировали триумф украинского боксера над британцем: 116-112, 116-112, 116-112.