Чорний смокінг і сумка Dior: у мережі порахували вартість луку дружини Усика на його поєдинку проти Ф’юрі

Так, кохана нашого чемпіона для виходу у світ обрала елегантний образ: оксамитовий смокінг з брюками від Tom Ford вартістю понад 3000 євро.

Катерина Усик з Мудриком та подругами (скріншот)

Cвій "лук" вона доповнила сумочкою Lady Dior за 5900 євро (257 535 гривень), діамантовим хрестиком Graff - за понад 37000 євро (161 5050 гривень), сережками - 15300 (667 845 гривень), і браслетом Alhambra бренда Van Cleef & Arpels, вартість якого - 34500 євро (1 505 925 гривень).

Загалом образ обраниці Усика оцінюється в 5,2 мільйона гривень.

Олександр Усик з дружиною (скріншот)

Зазначимо, після перемоги над британцем саме Катерина першою завітала в роздягальню чемпіона та поділилась спільними кадрами, чим і розчулила мережу.

"Вітаю Україну з перемогою. Дякую за вітання та підтримку", - написала дружина в Instagram.

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою-реванші, захистивши титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. За підсумками 12 раундів усі троє рефері констатували тріумф українського боксера над британцем: 116-112, 116-112, 116-112.