Будуть виламувати двері: боржників ЖКГ будуть карати по-новому

Що буде з боржниками за ЖКГ в Україні (колаж РБК-Україна)

Боржників за комунальні послуги в Україні чекає більш серйозне покарання

В Україні боржників за ЖКГ незабаром будуть карати за новими законами. Неплатників в більшості своїй просто будуть відключати від послуг. Замок на дверях в квартиру для працівників комунальних служб більше не буде перешкодою – їм хочуть дозволити "несанкціонований доступ" в житло боржників. Про це йдеться в тексті законопроекту №2458.

Законопроект, зареєстрованому у Верховній Раді, вже отримав схвалення профільного комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Варто зазначити, що норма про те, що комунальні служби мають право проникати в житло будь-якого українця без дозволу господарів, є в законодавстві і зараз.

"У невідкладних випадках, пов'язаних з необхідністю порятунку життя і здоров'я людей та/або майна... може бути здійснений доступ до житла, іншого об'єкта нерухомого майна без отримання згоди її власника (користувача), (несанкціонований доступ) для проведення огляду та ліквідації або запобігання аварії", - йдеться в законі "Про житлово-комунальні послуги".

Тепер статтю пропонується доповнити: "У невідкладних випадках, пов'язаних з необхідністю порятунку життя і здоров'я людей та/або майна, а також для обмеження (припинення) надання комунальних послуг...".

Експерт у житлово-комунальному господарстві, голова Асоціації професійних управителів нерухомістю, кандидат юридичних наук Андрій Нікончук вважає таку норму неприпустимою.

"Не можна проникати в житло без санкції суду, щоб відключити його від комунальної послуги. Приватна власність непорушна, не можна в неї проникати, крім як за рішенням суду або, коли правоохоронні органи переслідують злочинця. Працівники комунальних служб теж можуть проникнути в житло, якщо там аварія – щоб усунути її або запобігти. Але проникати, щоб відключити за борги – це людожерська норма, по-іншому я її назвати не можу. У нас існує проблема, пов'язана з неможливістю стягнення заборгованості за комунальні послуги. У нас непрацююча судова система і в три рази більше непрацююча система виконання судових рішень. І проблему у цій непрацюючій сфері вирішили перекласти на комунальників. В даному випадку є дуже великі ризики і спокуси для постачальників комунальних послуг – вирішувати, що ми повинні робити, скільки повинні платити і т. д.", – говорить Нікончук.

Варто відзначити, що в пакеті документів до законопроекту немає жодних пояснень, навіщо така норма вводиться і яким може бути ефект. Ні слова про такі зміни не йдеться у висновках профільного комітету.

"Слід зазначити, що право на несанкціонований доступ до оселі вже передбачено чинним законодавством – ст. 30 Конституції України і ч. 4 ст. 29 Закону України "ПРО ЖКП". Законопроектом №2458 пропонується розширити перелік випадків, при яких у працівників комунальних служб виникає право несанкціонованого доступу у будинки та квартири громадян. Несанкціонований доступ у будинку для запобігання аварій повністю виправданий нагальною необхідністю і відповідає положенню ст. 30 Конституції України, оскільки в разі аварії може постраждати майно сусідів. А ось надання такого права для відключення від комунальних послуг за борги цієї статті Конституції, на мій погляд, не відповідає, оскільки не може бути наслідком існування невідкладних випадків. Крім того, надання такого права працівникам комунальної сфери може призвести до зловживань. Адже повторне підключення буде коштувати грошей, а судитися, щоб довести незаконність відключення, – теж довго і дорого. Подібна судова тяганина може тривати від 2 місяців до півроку. Хто зможе так довго перебувати без світла і тепла, без води і каналізації?" – каже адвокат Дмитро Лазебний.

Юрист уточнив, що подібні норми, звичайно, практикуються в деяких країнах, проте в якості прикладу зміг привести тільки авторитарні – Росію та Білорусь.

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