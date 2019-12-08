Будут выламывать двери: должников ЖКХ будут наказывать по-новому

Что будет с должниками по ЖКХ в Украине (коллаж РБК-Украина)

Должников по коммунальным услугам в Украине ждет более серьезное наказание

В Украине должников по ЖКХ в скором времени будут наказывать по новым законам. Неплательщиков в большинстве своем просто будут отключать от услуг. Замок на двери в квартиру для сотрудников коммунальных служб больше не будет препятствием – им хотят разрешить "несанкционированный доступ" в жилище должников. Об этом говорится в тексте законопроекта №2458.

Законопроект, зарегистрированному в Верховной Раде, уже получил одобрение профильного комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Стоит отметить, что норма о том, что коммунальные службы имеют право проникать в жилище любого украинца без разрешения хозяев, имеется в законодательстве и сейчас.

"В неотложных случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей и/или имущества… может быть осуществлен доступ к жилью, другому объекту недвижимого имущества без получения согласия его собственника (пользователя), (несанкционированный доступ) для проведения осмотра и ликвидации или предотвращения аварии", - говорится в законе "О жилищно-коммунальных услугах".

Теперь статью предлагается дополнить: "В неотложных случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей и/или имущества, а также для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуг...".

Эксперт в жилищно-коммунальном хозяйстве, глава Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью, кандидат юридических наук Андрей Никончук считает такую норму недопустимой.

"Нельзя проникать в жилье без санкции суда, чтобы отключить его от коммунальной услуги. Частная собственность незыблема, нельзя в нее проникать, кроме как по решению суда или, когда правоохранительные органы преследуют преступника. Работники коммунальных служб тоже могут проникнуть в жилище, если там авария – чтобы ликвидировать ее или предотвратить. Но проникать, чтобы отключить за долги – это людоедская норма, по-другому я ее назвать не могу. У нас существует проблема, связанная с невозможностью взыскивать задолженности за коммунальные услуги. У нас неработающая судебная система и в три раза более неработающая система исполнения судебных решений. И проблему в этой неработающей сфере решили переложить на коммунальщиков. В данном случае существуют очень большие риски и соблазны для поставщиков коммунальных услуг – решать, что мы должны делать, сколько должны платить и т.д.", – говорит Никончук.

Стоит отметить, что в пакете документов к законопроекту нет никаких объяснений, зачем такая норма вводится и каким может быть эффект. Ни слова о таких изменениях не говорится и в выводах профильного комитета.

"Следует отметить, что право на несанкционированный доступ к жилищу уже предусмотрено действующим законодательством – ст. 30 Конституции Украины и ч. 4 ст. 29 Закона Украины "О ЖКУ". Законопроектом №2458 предлагается расширить перечень случаев, при которых у работников коммунальных служб возникает право несанкционированного доступа в дома и квартиры граждан. Несанкционированный доступ в дома для предотвращения аварий полностью оправдан насущной необходимостью и соответствует положению ст. 30 Конституции Украины, поскольку в случае аварии может пострадать имущество соседей. А вот предоставление такого права для отключения от коммунальных услуг за долги этой статье Конституции, на мой взгляд, не соответствует, поскольку не может быть следствием существования неотложных случаев. Кроме того, предоставление такого права работникам коммунальной сферы может привести к злоупотреблениям. Ведь повторное подключение будет стоить денег, а судиться, чтобы доказать незаконность отключения, – тоже долго и дорого. Подобная судебная тяжба может занять от 2 месяцев до полугода. Кто сможет так долго находиться без света и тепла, без воды и канализации?" – говорит адвокат Дмитрий Лазебный.

Юрист уточнил, что подобные нормы, конечно, практикуются в некоторых странах, однако в качестве примера смог привести только авторитарные – Россию и Беларусь.

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