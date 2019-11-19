Скільки українці будуть платити за газ у новому році: усі подробиці

Ціна на газ в Україні (фото: РБК-Україна)

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель розповів про ціну на газ для населення

Ціна на газ для українців у першому кварталі 2020 року буде нижче 8,55 гривень/куб. м. Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель в програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Він також підкреслив, що влада зробить все, щоб ціна на газ в першому кварталі 2020 року була нижчою, ніж ціна в першому кварталі 2019 року. За його словами, це дуже важливо, тому що може припиниться транзит газу.

Міністр додав, що в підземних сховищах достатньо "блакитного палива", яке дозволить пройти опалювальний сезон без транзиту.

Ціна на газ в Україн (фото: pixabay.com)

Інші експерти також упевнені в тому, що сезон 2019/20 пройде без проблем. Запаси газу в сховищах є рекордними за останні десять років. До початку опалювального сезону вони склали 21,7 млрд кубічних метрів.

Деякі вважають, що зупинка транзиту буде серйозним випробуванням для всієї газотранспортної системи. Це пов'язано з тим, що ГТС розроблялася для роботи в іншому режимі.

Варто зазначити, що з 1 листопада ціна газу для населення зросла. "Нафтогаз" продає газ по 4899 гривень за тисячу кубометрів. Це на 626 гривень дорожче порівняно з цінами в жовтні.

Нагадаємо, що якщо боржники довгий час не платять по рахунках, то комунальні підприємства починають судове провадження. При цьому законодавство України допускає можливість конфіскації або арешту житла людей, які платять за ЖКГ і не мають інших активів.