Тарифне питання: чи подорожчають газ і послуги ЖКГ цієї зими

Українцям не варто виключати зміни тарифів (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У всіх областях України вже стартував опалювальний сезон. До початку листопада запаси газу у підземних сховищах досягли рекордних за останні десять років показників – 21,7 млрд куб. м. І тому у "Нафтогазі" не бачать ризиків для спокійного проходження зимового періоду.

Разом з тим взимку вартість газу для населення може зрости. Для цього є кілька причин. По-перше, ціни на газ підвищуються на світових ринках, що вже позначилося на вартості палива для промисловості, а, по-друге, все ще незрозуміло чим закінчаться переговори України з РФ з питання транзиту в ЄС. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Цієї осені газ дорожчає, але поки різниця у ціні повністю не відображається у платіжках українців. У жовтні середня митна вартість імпортного газу склала 199,5 доларів (4988,5 гривень) за тисячу кубів, що у середньому на 15% дорожче, ніж на початку осені.

З 1 листопада газ для промисловості зріс у ціні на 18,4-19,6% порівняно з жовтнем. В залежності від обсягів закупівлі та умов оплати "Нафтогаз" пропонує компаніям газ за ціною 5861-6463 гривень без ПДВ і витрат на транспортування по трубопроводу.

У листопаді ціна газу для населення зросла. "Нафтогаз" продає паливо за 4899 гривень за тисячу кубометрів. Це на 626 гривень дорожче в порівнянні з жовтневими розцінками у 4272,8 гривень. Це також без ПДВ і витрат на транспортування.

За таким прейскурантом "Нафтогаз" продає газ облгазам, виробникам теплової енергії та підприємствам для виробництва електроенергії. Для цих категорій НАК реалізовує газ за спеціальною ціною у рамках режиму спеціальних зобов'язань (ПСО).

Ціна для населення визначається як найменше значення з чотирьох показників. І це за фактом стримує кінцеву вартість "блакитного палива" для українців, якщо порівнювати ціни з комерційними клієнтами.

Як саме формується ціна на газ для населення у режимі ПСО? У цьому випадку враховуються наступні дані. По-перше, ціна "Нафтогазу" для комерційних споживачів. По-друге, дані Мінекономіки з середньою митною вартістю імпортованого газу за минулий місяць. По-третє, середня ціна реалізації газу за попередній місяць на Українській энергобирже. По-четверте, ціна, яка розраховується за формулою, зазначеною у постанові Кабміну №867 від 10 жовтня 2018 року.

"Кожен з цих показників залежить від ринкової кон'юнктури. Тому з настанням холодів, коли ціна газу в Європі традиційно зростає, вона буде змінюватися і у нас. Масштаби зміни цін будуть визначатися європейської ціновою динамікою", – пояснили РБК-Україна у департаменті комунікацій НАК "Нафтогаз України".

Як можуть змінитися ціна на газ і послуги ЖКГ

Режим ПСО діє до 31 грудня 2019 року. З 1 січня 2020 року регульована ціна на газ для населення буде відповідати ціні для українських комерційних споживачів, пояснили у "Нафтогазі".

І, швидше за все, іншого сценарію українцям чекати не варто, вважає керівник підрозділу з корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко. Адже у рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом Україна зобов'язалася перейти на ринкові ціни на природний газ для всіх споживачів уже у січні 2020 року. Це передбачає остаточну переорієнтацію на європейські ціни, згідно імпортного паритету.

"З початку вересня ціни на природний газ на європейських газових хабах зросли на 80-90% і склали 160-170 доларів за тисячу кубометрів", - уточнює Мартиненко.

Чи означає скасування режиму ПСО нове зростання вартості газу для українців вже у січні? На подорожчання газу в осінній і зимовий періоди впливає ряд факторів, зокрема, погода та ціни на європейському ринку.

Старший аналітик Dragon Capital Денис Саква впевнений, що поки восени спостерігається тепла погода, цей фактор буде знижувати попит на газ в Європі і утримувати ціни в Україні на низькому рівні. Але з приходом холодів сезонне зростання вартості імпортного палива в ЄС призведе до подорожчання газу на енергетичній біржі.

Якщо ж говорити про можливості зростання вартості газу для населення безпосередньо взимку, то в даному випадку експерти не дають конкретних прогнозів. Але тут знову ж таки треба враховувати той факт, що завдяки режиму ПСО поки ціни на "блакитне паливо" для українців залишаються істотно нижче в порівнянні з розцінками для промислових споживачів.

За оцінками експертів, цієї осені середня різниця в пропозиції "Нафтогазу" з продажу газу обох категоріях покупців становила до 15-20%. У цьому зв'язку можна припустити, що взимку вартість газу буде вирівнюватися в цьому коридорі мінімум пару місяців.

Денис Саква з Dragon Capital зазначає, що зараз різниця в цінах між промисловістю і населенням відносно невелика, і миттєвий ефект від лібералізації енергоринку буде невеликим.

"З іншого боку, якщо почнеться зростання цін на газ в Європі – воно відразу знайде відображення у цінах для населення. Зараз є "стеля" цін для населення на рівні 8550 гривень без вартості доставки (але з ПДВ, – ред.). З лібералізацією – ця гранична ціна зникає. Але зміна цін у найближчі місяці буде залежати від цін на газ в Європі, які, в свою чергу, залежать від погоди і від того, чи зможуть домовитися "Газпром" і "Нафтогаз" (про транзит, - ред.)", – говорить Саква. Якщо сторони не домовляться про транзит і настануть затяжні холоди, то, на думку експерта, ціна на газ в Європі може дуже швидко злетіти.

Директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валентин Землянський звертає увагу, що зростання вартості газу для населення взимку може залежати від того, за яким принципом "Нафтогаз"планує розраховувати прейскурант. У тарифі є дві ціни – за передоплатою та за післяплатою.

"Населення в основному розраховується газ за фактом споживання, тому йде післяплата. Це означає, що взимку 2020 року ціна для населення може стати більше на 800-1000 гривень за тисячу кубометрів порівняно з цінами листопада. І таким чином цінова політика на "блакитне паливо" для населення може наблизитися до розцінок на газ для промислових споживачів", – пояснює Землянський.

Разом з тим в НАК "Нафтогаз" вважають, що врівноважити ситуацію з вартістю газу на українському енергоринку може активна конкуренція між сотнями постачальників. "Конкуренція змушує їх знижувати ціни", – кажуть у департаменті комунікацій компанії. Але в НАК уточнюють, що цінова політика на європейському ринку і далі буде впливати на вартість газу в нашій країні. "Основним фактором, який впливатиме на ціни в Україні, як і раніше, будуть ціни на європейському ринку", – додали у компанії.

При цьому тарифи на опалення, гарячу воду, електроенергію для населення можуть залишитися незмінними, вважає Землянський, адже новий рівень цін встановлює Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг.

"Рішення щодо зростання тарифів може прийматися близько півтора місяця. Тому, швидше за все, цей опалювальний сезон українці будуть платити за "комуналку" за нинішніми тарифами", – вважає Землянський.

Погодою не налякати: запасів газу вистачить

Експерти впевнені у тому, що нинішній зимовий період Україна пройде без проблем. Це цілком реалістичний сценарій, адже запаси газу у ПСГ сформовані на рекордному за останні десять років рівні і до початку опалювального сезону досягли 21,7 млрд кубічних метрів.

"Разом з поточним імпортом і власним видобутком цього обсягу цілком вистачає для стабільного проходження опалювального сезону", – уточнюють у департаменті комунікацій НАК "Нафтогаз України".

Крім того, компанія законтрактувала додаткові обсяги газу з гарантованою поставкою у першому кварталі 2020 року. "Це дозволить нам спокійно пройти сезон, навіть у випадку, якщо "Газпром" зірве переговори і зупинить транзит", – наголошують у "Нафтогазі".

З цим згоден Олександр Мартиненко з ICU. Експерт вважає, що високі запаси газу повинні забезпечити безперебійне функціонування української ГТС в зимовий період на випадок, якщо транзитна угода не буде укладена.

Разом з тим, Денис Саква побоюється, що зупинка транзиту стане справжнім випробуванням для української газотранспортної системи, оскільки ГТС розроблялася для роботи в іншому режимі.

""Нафтогаз" і "Укртрансгаз" інвестували в модернізацію ГТС, щоб підвищити надійність роботи в такому режимі, але досвіду тривалої роботи в такому режимі", – відзначає аналітик Dragon Capital.

Можливі ризики роботи ГТС у разі припинення транзиту змальовує і Валентин Землянський. За його словами, проблем може бути безліч – від нестачі тиску в системі постачання газу споживачам до вибухів при різких перепадах тиску.

"Ніхто не розгортав ГТС цілком. Можливо, провели навчання і зробили комп'ютерну модель. А на практиці систему закривали тільки на тиждень у 2009 році. І ситуація показала, що такий варіант можливий. Правда, як довго в закритому режимі може пропрацювати ГТС – ніхто не знає", – пояснює Землянський.