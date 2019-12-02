Українці можуть не платити за комуналку: усі деталі

Комунальні платежі в Україні (фото: РБК-Україна)

В деяких випадках українці можуть не платити за комунальні послуги

Комунальні послуги в Україні іноді не відповідають нормам, тому українці можуть вимагати перерахунку плати за послуги ЖКГ або зовсім відмовитися оплачувати їх.

За законом, в холодну пору, коли в квартирах вже включені батареї температура повітря повинна бути не менше 18 градусів, а в кутових - не менше 20-ти. Якщо ж у вашій квартирі тепло нижче даних норм, то ви можете вимагати перерахунок.

При цьому за кожен градус, який нижче норми, тариф знижується на 5%. Якщо ж у квартирі температура повітря становить менше 12 градусів, то ви можете зовсім не платити за неякісні послуги.

Комунальні платежі в Україні (фото: РБК-Україна)

Що ж стосується надання послуг гарячої води, то згідно із законом, температура води може коливатися в межах 50-75 градусів. Якщо ж гаряча вода нижче 50 градусів тепла, то тариф розраховується за спеціальною схемою:

Температура 45-49 градусів - 90% від тарифу;

Температура 40-44 - 70% від тарифу;

Якщо ж температура гарячої води становить нижче 40 градусів, то така вода вважається холодною і її можна оплатити за тарифом холодної води.

Оплата за воду також знижується, якщо в квартирі припиняється подача гарячої або холодної води. Вважається нормою, якщо в будинку відключається вода не більш, ніж на 6 годин на добу і це становить не більше 30% часу, якщо вода поставляється за спеціальним графіком.

Комунальні платежі в Україні (фото: Уніан)

Перерв в подачі води може бути не більше двох разів на місяць. Якщо ж їх більше, то плата за воду зменшується на 3,3% за кожний день її відсутності.

В послуги ЖКГ входять різні послуги, включаючи вивіз сміття, прибирання сходових кліток, роботу ліфтів, освітлення та інше. При цьому якщо якась послуга не надається або надається погано, можна вимагати часткового відшкодування або відмовитися від оплати.

Варто зазначити, що кожен може звернутися до постачальника послуг, якщо у нього виникли якісь проблеми з послугами ЖКГ. Для цього потрібно написати скаргу, яку зобов'язаний зареєструвати постачальник і приїхати на виклик не пізніше ніж протягом 24 годин з моменту отримання скарги. Після перевірки необхідно заповнити акт-претензію.

Акт-претензія (фото: Верховна Рада)