Холодні батареї у квартирі: як отримати компенсацію

Куди скаржитися на холодні батареї у квартирі (Колаж РБК-Україна)

Холодні батареї - привід скаржитися і викликати перевірку

В квартирах українців після початку опалювального сезону не відразу з'являється тепло, а от у платіжках вже вказується при цьому оплата. Часто буває так, що на вулиці вже морози, а батареї все ще холодні або максимум – ледве теплі. Юристи відзначають, що є постанова Кабінету міністрів, в яких зазначено, що температура повітря в квартирі під час опалювального сезону повинна відповідати нормам.

А ось що робити споживачам, якщо ці норми не дотримуються? В деяких випадках можна домогтися того, щоб не платити за послугу повністю, а в деяких – при оплаті комунальних послуг має бути знижка, пишуть Vesti.

Компенсацію нараховується, якщо:

Через три доби після початку опалювального сезону батареї холодні, а на вулиці середня температура повітря нижче +8 градусів. Знижка в такому випадку – 3,3%.

Опалення включили, але батареї ледве теплі, а в приміщенні повітря набагато нижче +18 градусів (у кутових кімнатах нижче +20 градусів). За кожний знижений градус має бути знижка в розмірі 5% від розміру щомісячної оплати.

Температура повітря в приміщенні не нижче +12 градусів (у кутових кімнатах – нижче 14 градусів). У такому разі за опалення споживач не зобов'язаний платити. Температура повітря в коридорах, ванних кімнатах і кухнях не враховується, так як це нежитлові приміщення.

Як довести право на компенсацію

Якщо в квартирі температура нижче норми, то потрібно звернутися в обслуговуючу компанію – районна служба ЖКГ, ОСББ. Або на гарячу лінію міста. Зробити це можна письмово або за телефоном.

Звернення обов'язково має бути зареєстровано і йому повинні дати вхідний номер. Варто уточнити дані диспетчера, який прийняв скаргу, а також точний час, коли вона була зареєстрована. Ці дані можуть знадобитися в майбутньому.

Після реєстрації скарги, комісія повинна приїхати за вказаною адресою протягом доби. Вона повинна провести перевірку теплового лічильника та скласти акт-претензію, в якому вказати види порушень та терміни, протягом яких у квартирі були порушення температури.

Також комісія може протягом трьох днів провести повний енергоаудит всього будинку, щоб з'ясувати, чому тепла температура повітря в приміщеннях відсутня або дуже низька.

Варто враховувати, що компенсація нараховується тільки з дня подачі заяви, незалежно від того, скільки часу до цього в житлових приміщеннях відсутнє тепло. Перерахунок за період до подачі скарги робити не будуть.