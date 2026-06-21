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Сибига резко раскритиковал Навроцкого и упомянул об "аплодисментах из Москвы"

13:15 21.06.2026 Вс
3 мин
Какой сигнал направил Варшаве глава украинской дипломатии?
aimg Мария Науменко
Сибига резко раскритиковал Навроцкого и упомянул об "аплодисментах из Москвы" Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)
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Украина призвала Польшу к сдержанности и дипломатии в двусторонних отношениях, одновременно подчеркнув готовность реагировать на недружественные шаги в свой адрес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам министра, Киев не был заинтересован в создании напряженности в отношениях с Варшавой и всегда ценил поддержку, которую Польша оказывала Украине.

"Украина не стремилась создавать такие напряженные страницы в наших двусторонних отношениях. Мы всегда подходили к этому конструктивно, ценили наши отношения с Польшей, были благодарны за ту помощь, которую получали", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД также подчеркнул необходимость не политизировать сложные вопросы общего исторического прошлого. По его мнению, деликатные исторические темы должны оставаться предметом профессиональных дискуссий между историками, а не использоваться для политических споров.

В то же время министр заявил, что Украина будет реагировать на действия, которые сочтет недружественными или пренебрежительными.

"Мы будем отвечать на все шаги, особенно если эти шаги являются недружественными и пренебрежительными по отношению к нашей стране. Время безмолвия прошло", - добавил он.

Отдельно Сибига раскритиковал президента Польши Кароля Навроцкого. По его словам, политик стал "разрушителем" позитивных результатов, которых Украина и Польша достигли в последнее время.

"Недаром он получает аплодисменты из Москвы", - отметил глава украинской дипломатии.

Несмотря на это, Сибига подчеркнул, что Киев остается открытым для дальнейшего политического диалога с Варшавой.

"Мы призываем поляков к сдержанности и дипломатии. Мы открыты для политического диалога", - подытожил министр.

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Напряженность между Украиной и Польшей

Напомним, напряженность между Киевом и Варшавой усилилась после решения президента Владимира Зеленского присвоить одной из воинских частей почетное наименование в честь Украинской повстанческой армии.

В ответ президент Польши Кароль Навроцкий инициировал процедуру лишения Зеленского польской государственной награды.

Позже глава ОП Кирилл Буданов провел закрытые переговоры в Варшаве, в ходе которых, по данным РБК-Украина, удалось избежать дальнейшего обострения ситуации.

На фоне спора премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что конфликты вокруг исторических вопросов могут иметь негативные последствия для будущего двусторонних отношений, а глава польского МИД Радослав Сикорский заявлял, что единственным победителем в "войне за историю и ордена" может стать Москва.

От польского Ордена Белого Орла также отказались Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Петр Порошенко стал четвертым президентом Украины, вернувшем эту награду.

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