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Зеленський і Філатов уклали парі

Новини » Політика    12.07.2019 - 13:57
Зеленський і Філатов уклали парі
Фото: Філатов і Зеленський (з відкритих джерел)

Філатов погодився з умовами Зеленського

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Дніпро оглянув хід ремонтних робіт на Центральному мосту разом з міським головою Борисом Філатовим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як відомо, особливість реконструкції цього інфраструктурного об'єкту в тому, що вона виконується винятково за рахунок міського бюджету. Раніше вже зазначалося, що для України цей випадок безпрецедентний, оскільки раніше міста виконували такі проекти за рахунок дотацій з центрального бюджету.

"До початку капітального ремонту Центральний міст був у жахливому стані. Зношені балки і металеві конструкції переправи могли стати причиною цієї катастрофи. Було багато складнощів: підрядник, який зривав усі терміни і з яким надалі довелося розірвати договір; додаткові роботи, які неможливо було передбачити до початку ремонту – ніхто не знав, в якому стані міст під асфальтом. Однак зараз ми можемо з усією відповідальністю сказати, що вже на День міста Новий міст буде відкритий, і він буде повністю безпечним і комфортним для всіх учасників дорожнього руху", - зазначив Філатов.

Зеленський у свою чергу запропонував Філатову парі: якщо міст не буде повністю відкритий 14 вересня - мер піде у відставку. Міський голова погодився з умовами.

Зараз на Центральному мосту Дніпра ведеться фінальний етап реконструкції. Тут повністю відремонтують дорожнє покриття, покладуть додатковий ряд деформаційних швів, протягнуть мережу тролейбусних ліній. Подібні роботи на Центральному мосту не проводилися з моменту його побудови – тобто 51 рік. Вартість реконструкції склала 399 млн грн.

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Новини України Володимир ЗеленськийФК ДніпроБорис Філатов
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