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Під Дніпром модель станцювала тверк на будівництві: хоче привернути увагу влади (відео)

STYLERЖиття    06.09.2019 - 22:59
Під Дніпром модель станцювала тверк на будівництві: хоче привернути увагу влади (відео)
Фото: Юлія Белайша (instagram.com/_belaysha)

Дівчина танцювала сексуальний танець в купальнику, щоб звернути увагу на питання про недобудованому басейні

У Нікополі Дніпропетровської області танцівниця і модель Юлія Белайша спробувала привернути увагу влади до недобудованого басейну сексуальним танцем. Вона станцювала тверк в яскравому, помаранчевому купальнику на місці будівництва. Фото і відео з'явилися на її сторінках у соцмережі.

"А басейн взагалі будувати збираються? Або пообіцяли і вистачить, нехай нікопольчани уві сні плавають", - підписала відео модель.

Відео: Юлія Белайша танцює тверк (YouTube/Юлія Белайша)

Під Дніпром модель станцювала тверк на будівництві: хоче привернути увагу влади (відео)Під Дніпром модель станцювала тверк на будівництві: хоче привернути увагу влади (відео)Фото: Юлія Белайша (instagram.com/_belaysha)

До речі, в Нікополі плавальний басейн Дніпропетровська обласна державна адміністрація почала будувати в 2018 році, проте навесні 2019 року роботи різко зупинилися. Спочатку здачу об'єкта анонсували на кінець 2019 року, потім перенесли на 2020-й.

Варто нагадати, що схожим чином намагалася привернути до себе увагу модель з Дніпра. Фотомодель з Дніпра Асі Микович приїхала в столицю України з цікавою метою - проінспектувати "втомлені" київські мости.

Читайте також Омелян обговорив з фотомоделлю будівництво мостів в Україні (фото).

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