Не можна бути дуже розумним: батько Андрія Богдана розкрив правду про сина

Батько Андрія Богдана дав інтерв'ю про сина (Колаж РБК-Україна)

Йосип Богдан розповів, як син вирішив стати юристом

Батько глави Офісу президента Андрія Богдана розкрив правду про те, як його син став юристом і чому він переїхав жити до Києва. Про це доцент кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету ЛНУ ім. Франка Йосип Богдан розповів в інтерв'ю для видання LB.

Він повідомив, що вступити на юридичний факультет у Андрія Богдана з'явилося під час останнього року навчання в школі. Рік він готувався до вступу за спеціальною програмою. Йосип Богдан вважає, що його професія не вплинула на вибір сина, але він зміг йому допомагати у навчанні.

Андрій Богдан (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Він виконував окремі завдання. Іноді вибирав сам, іноді я йому давав. Треба було підготувати його до роботи в юридичній сфері. Приміром, я говорив йому підготувати юридичний документ. Після цього ми аналізували його роботу", - розповів він.

Стажування після отримання вищої освіти Андрій Богдан пройшов на Львівській залізниці. Як зазначає його батько, йому було важко, але він багато працював. Рекомендацію він синові дав сам, коли в університет звернулися представники Львівської залізниці.

А ось під час навчання він не практикував.

"Ні. Не можна бути дуже розумним: і в університеті, і на роботі. Мені здається, що це помилкова оцінка власних можливостей", - додав Йосип Богдан.

Андрій Богдан (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Після практики батько порекомендував сина у велику адвокатську компанію "Правіс" (Пізніше вона була відома як "Резніков, Власенко і партнери") в Києві, але зізнається, що це був вибір сина.

"Це не був мій вибір. Його ініціював сам Андрій. Він якось сказав, що хотів би попрацювати в Києві. Рекомендація була, але і була домовленість. Якщо протягом місяця він витримає бар'єр знань, темп роботи, буде проявляти ініціативність і так далі, то залишиться. Якщо ні, то повертається. Не хотілося, щоб мені говорили: "Йосип Ігнатович, у вашого Андрія не вийшло". Але він залишився, тобто все склалося", - розповів Богдан.

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