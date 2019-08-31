ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент відреагував на скандал з поїздкою Богдана в Сен-Тропе на День Незалежності

Новини » Суспільство    31.08.2019 - 20:59
Президент відреагував на скандал з поїздкою Богдана в Сен-Тропе на День Незалежності
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Зеленський вважає, що Богдан не повинен був гуляти в Сен-Тропе на День Незалежності

Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава ОП Андрій Богдан не повинен був гуляти в Сен-Тропе в День Незалежності. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що Богдан не мав права у День Незалежності країни в Сен-Тропе гуляти.

"Як я до цього ставлюся? Богдан пішов у відпустку. Я навіть не знав, куди він поїхав. Це було не 24-го. Це дуже важливо розуміти, що він не приїхав саме на День Незалежності в Сен-Тропе. Це не правда. Він поїхав за чотири або за п'ять днів до того. Ми домовилися, я підписав відпустку. Він був запрошений на весілля до свого знайомого. Я думаю, що він був не правий. Я йому подзвонив і сказав, що він не правий у цій ситуації . Він як один із реальних і потужних людей у владі, він не мав права у День Незалежності країни в Сен-Тропе гуляти. Порушив він закон? Не все міряється законом. Так, не порушував, але спеціально в День незалежності не їхав в Сан-Тропе ", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше сам Богдан прокоментував інформацію про те, що в День Незалежності він був на святкуванні весілля Андрія Довбенко, якого називають "смотрящим" за Міністерством юстиції.

Як відомо, за даними журналістів, 22 серпня Богдан прибув в Сен-Тропе, що на півдні Франції, щоб взяти участь у святкуванні весілля Довбенко. Додається, що святкування тривали три дні, тому День незалежності керівник офісу Зеленського провів на приватній яхті. Також на святкуванні був помічений київський забудовник Андрій Вавриш, який раніше презентував проект перенесення Офісу президента "Український дім".

Наголошується, що Довбенко може впливати на кадрові призначення "вирішення питань", пов'язаних з державними реєстраторами у виконавчій службі, а також з продажем арештованого майна.

Зеленський розповів про дві розмови з Путіним Зеленський розповів, чому не їздить на роботу на велосипеді
Новини України Володимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся