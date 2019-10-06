У містах України пройшли акції проти капітуляції

Фото: акція на Майдані (Влад Красінський/РБК-Україна)

Акції пройшли в більшості обласних центрів України

У містах України пройшли акції протесту "Зупинимо капітуляцію" проти реалізації "формули Штайнмайера" і особливого статусу Донбасу. Про це повідомляє "Громадське", "Радіо Свобода" і місцеві ЗМІ.

Акції пройшли в більшості обласних центрів - Запоріжжі, Херсоні, Івано-Франківську, Сумах, Дніпропетровську, Харкові, Чернівцях, Вінниці, Тернополі, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Хмельницькому, Полтаві, Одесі, Чернігові , Житомирі, Черкасах, Луцьку, Ужгороді. Також демонстрації пройшли у Кривому Розі, Маріуполі, Краматорську, Сєвєродонецьку, Мелітополі, Нікополі, Рівному, Козятині, Славуті, Бердянську, Кременчуці.

Повідомляється, що у Львові близько тисячі осіб зібралися на акцію біля пам'ятника Тарасу Шевченку на проспекті Свободи. Серед учасників мітингу були представники політичних партій "Європейська солідарність" і "Голос", а також громадських організацій: "Комітет Майдану Львівської області", "Національний корпус" і "Правий сектор". Партійної символіки на мітингу не було, мітингувальники тримали державні прапори України.

У Харкові кілька сотень людей зібралися на акцію "Ні капітуляції" на площі Свободи. Серед мітингувальників були представники "Національного корпусу", "Фрайкора", "Правого сектора", ветерани Антитерористичної операції і волонтери.

В Сумах близько двохсот людей зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку на віче під назвою "Зупинимо капітуляцію". Учасники тримали в руках українські прапори, а також плакати з написами: "Не дамо злити країну", "Україна - не рояль!", "Ні капітуляції", "Ти загрався"

В Одесі на Приморському бульварі остоялось народне віче проти імплементації так званої "формули Штайнмайера". Більше п'яти сотень активних одеситів з українськими прапорами і плакатами прийшли продемонструвати свою позицію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що на акцію протесту "Зупинимо капітуляцію" проти реалізації "формули Штайнмайера" і особливого статусу Донбасу, яка проходить сьогодні в Києві, вийшли майже 10 тисяч осіб. Для забезпечення правопорядку під час акції протесту в Києві на Майдан Незалежності прибули 300 співробітників поліції, в тому числі військовослужбовці Національної гвардії.

У Запоріжжі сьогодні, 6 жовтня, активісти оголосили про створення "штабу опору капітуляції", в який увійшли понад 10 волонтерських, ветеранських і партійних організацій.