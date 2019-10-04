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Помічник Зеленського має спільний бізнес з людьми Путіна: всі деталі

STYLERЖиття    04.10.2019 - 10:22
Помічник Зеленського має спільний бізнес з людьми Путіна: всі деталі
Андрій Єрмак має бізнес з друзями Путіна (Колаж РБК-Україна)

Андрій Єрмак веде бізнес з дуже впливовим громадянином Росії

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак веде спільний бізнес з людьми з оточення президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляється в новому розслідуванні "Схеми".

Андрія Єрмака в ЗМІ називають "ключовою людиною на російському і американському напрямку", "повіреним" ОП з міжнародних справ і головним переговірником Зеленського, хоча офіційно він – помічник президента. Але так як він не є державним службовцем, то у відкритому доступі немає його біографії, а також декларації про доходи.

По суті Андрій Єрмак при президентові виконує ту ж саму функцію, яку виконував Віктор Медведчук за Петра Порошенка – функція ефективного переговірника. Однак, у Медведчука були виходи на верхівку влади в РФ, а що ж є в Єрмака?

У Андрія Єрмака різні бізнес-інтереси. Він був продюсером таких фільмів як "Правила бою" та "Межа". У нього є компанії, які займаються фармацевтикою, міжнародним правом, бізнес-консультуванням і охороною, але всі вони знаходяться в Україні.

Проте в бізнес-партнерах у Єрмака є людина, яка стала ключем до верхівки влади в РФ. В 2001 році була зареєстрована компанія "Медійна група європейського партнерства" – вона спеціалізується на виробництві фільмів. Кілька років тому бенефіціарами цієї компанії були Андрій Єрмак і громадянин Росії Емануилов Рахама Яшаевич.

Помічник Зеленського має спільний бізнес з людьми Путіна: всі деталі

Рахама Емануилов

Крім того, на даний момент Єрмак є партнером Емануилова і в інших компаніях – ЗАТ "Интерпромфинанс Україна" і ТОВ "М. Е. П". Офіційно Емануилов – російський вчений, президент "Фонду взаємодії цивілізації", який займається соціальними проблемами. Однак він також є власником "Интерпромторга" в Москві, компанії, яка значиться серед засновників "Интерпромбанка". Серед акціонерів банку – багато впливових росіян. Приміром, Валерій Пономарьов, сенатор від Камчатки.

Кілька років тому розгорівся скандал з приводу маєтку Путіна в Іспанії – на горі, з видом на Середземне море, з вертолітним майданчиком і гаражем на 22 автомобіля. Так ось цей особняк належить дочці Пономарьова – Зої.

Фактично, партнером Андрія Єрмака є російський учений, у якого спільні справи з одним з найвпливовіших "єдиноросів", який до того ж засідає в парламенті РФ.

Також серед акціонерів і ради директорів "Интерпромбанка" є Іван Садчиков. Той самий Садчиков, який фігурував у скандалі з Анастасією Рибкою, Олегом Дерипаскою і першим заступником керівника апарату уряду РФ Сергій Приходько, який за даними російських ЗМІ – тесть Садчикова.

"Рахама Емануилов - старий знайомий мого батька. Вони познайомилися, коли мій батько працював в Афганістані. Батько працював у посольстві СРСР в Афганістані: поїхав туди очолювати команду радянських фахівців профтехосвіти. 20 років тому, в 1999 році, Рахама Емануилов попросив мене допомогти йому зареєструвати компанію на території України, оскільки планував займатися консультаційною діяльністю з торгівлі. Я допоміг йому як юрист. Ніяка господарська діяльність через цю компанію в підсумку не велася. В останній раз ми спілкувалися близько десяти років тому - я привітав його по телефону з днем народження", - так прокоментував свої стосунки з бізнес-партнером Андрій Єрмак.

Помічник Зеленського веде бізнес з друзями Путіна (Відео:YouTube/Радіо Свобода)

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