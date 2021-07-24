ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білодід принесла Україні історичну нагороду Ігор: емоції спортсменки не залишать вас байдужими

Новость на русском →
Токіо, Субота 24 липня 2021 15:14
Білодід принесла Україні історичну нагороду Ігор: емоції спортсменки не залишать вас байдужими Фото: Дар'я Білодід завоювала "бронзу" на Олімпіаді 2020 в Токіо (facebook.com/olympicua)
Автор: Володимир Костирін

Дзюдоїстка Дар'я Білодід завоювала для України першу медаль на Олімпійських іграх 2020 в японському Токіо. 24 липня спортсменка в непростому змаганні здобула перемогу на татамі під представницею Ізраїлю, і тим самим принесла "бронзу" в скарбничку української збірної.

Відео вирішального поєдинку українки, та її чуттєві бурхливі емоції після перемоги - у матеріалі нижче.

Сьогодні 20-річна Білодід провела чотири виступи у ваговій категорії до 48 кг в перший медальний день Ігор, і крайні два видалися для дівчини вельми нелегкими.

Так, українка спочатку здолала Мію Ніколіч з Сербії в 1/8 фіналу, потім взяла гору в поєдинку з Катаріною Костою з Португалії в 1/4 фіналу.

Після цього в півфіналі "Анаконда" поступилася чемпіонці світу-2017 Фуні Тонакі з Японії, яку в 2019-му раніше перемагала. Але цього разу зустріч закінчилася для української спортсменки поразкою.

Проте Дар'я залишила за собою право змагатися за "бронзову" медаль, і у вирішальному поєдинку вийшла проти представниці Ізраїлю Шири Рішон, здобувши за підсумками перемогу. У мережі вже з'явилося відео цього важливого відповідального бою:

Таким чином Дар'я Білодід принесла Україні першу олімпійську медаль в Токіо і першу в історії незалежної України нагороду в жіночому дзюдо.

Як розповіли в прес-службі НОК України та олімпійській команді, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Дар'ю, весь тренерський склад, її батьків "зі справжнім успіхом, адже це не тільки перша медаль на турнірі в Токіо, а й історична нагорода!"

Варто зауважити, що крім фізичного навантаження Білодід сьогодні також відчувала і психологічне - на нашу чемпіонку світу (2018 і 2019 років) і чемпіонку Європи (2017 і 2019 років) ще до початку Ігор багато хто покладав вельми великі очікування. І ось таке додаткове напруження призвело до того, що після крайньої перемоги дівчина не стримала емоції, дала волю почуттям, і розплакалася.

Білодід принесла Україні історичну нагороду Ігор: емоції спортсменки не залишать вас байдужимиБілодід принесла Україні історичну нагороду Ігор: емоції спортсменки не залишать вас байдужимиБілодід принесла Україні історичну нагороду Ігор: емоції спортсменки не залишать вас байдужимиБілодід принесла Україні історичну нагороду Ігор: емоції спортсменки не залишать вас байдужими

Білодід принесла Україні історичну нагороду Ігор: емоції спортсменки не залишать вас байдужими

Білодід принесла Україні історичну нагороду Ігор: емоції спортсменки не залишать вас байдужими

Білодід принесла Україні історичну нагороду Ігор: емоції спортсменки не залишать вас байдужимиБілодід принесла Україні історичну нагороду Ігор: емоції спортсменки не залишать вас байдужими

Дар'я Білодід завоювала "бронзу" на Олімпіаді 2020 в Токіо 24 липня (фото: скріншот з відео Out GameVN / Reuters / facebook.com/olympicua)

Сама Білодід зазначила вже після отримання нагороди, що два роки тому вигравала в Японії чемпіонат світу, але це зовсім інший досвід - ЧС та Олімпійські ігри. Про це спортсменка розповіла прес-службі НОК України.

"Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на голден скор, це неймовірно важко і виснажливо. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова. Відчувала і підтримку наших на арені", - розповіла дзюдоїстка.

Як повідомлялося, на Олімпіаді 2020 в Токіо визначилися переможці зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок.

Читайте РБК-Україна в Google News
спорт Олімпіада Олімпіада 2020 Дарья Билодид
LITE
День Ольги: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
День Ольги: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини