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На Олімпіаді в Токіо визначилися переможці зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок

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Токіо, Субота 24 липня 2021 06:35
На Олімпіаді в Токіо визначилися переможці зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок Фото: Цинг Янг виграла першу медаль Олімпіади (REUTERS)
Автор: РБК-Україна

На Олімпіаді в Токіо визначилися переможці зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок. У фіналі серед жінок виступали вісім спортсменок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Олімпіади-2020 в Twitter.

Серед фіналісток немає нікого серед призерів попередньої Олімпіади в Ріо-де-Жанейро.

Золоту медаль виграла китаянка Цинг Янг, друге місце посіла представниця Росії Анастасія Галашина. Бронза у швейцарки Ніни Крістен.

Нагадаємо, що перші українські спортсмени розпочали свій виступ на Олімпіаді-2020.

Також на Олімпіаді в Токіо зафіксували 12 нових випадків-19.

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