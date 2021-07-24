На Олімпіаді в Токіо визначилися переможці зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок
Фото: Цинг Янг виграла першу медаль Олімпіади (REUTERS)
На Олімпіаді в Токіо визначилися переможці зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок. У фіналі серед жінок виступали вісім спортсменок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Олімпіади-2020 в Twitter.
Серед фіналісток немає нікого серед призерів попередньої Олімпіади в Ріо-де-Жанейро.
Золоту медаль виграла китаянка Цинг Янг, друге місце посіла представниця Росії Анастасія Галашина. Бронза у швейцарки Ніни Крістен.