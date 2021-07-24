Билодид принесла Украине историческую награду Игр: эмоции спортсменки не оставят вас равнодушными

Дзюдоистка Дарья Билодид завоевала для Украины первую медаль на Олимпийских играх 2020 в японском Токио. 24 июля спортсменка в непростом соревновании одержала победу на татами под представительницей Израиля, и тем самым принесла "бронзу" в копилку украинской сборной.

Видео решающего поединка украинки, и ее чувственные бурные эмоции после победы - в материале ниже.

Сегодня 20-летняя Билодид провела четыре выступления в весовой категории до 48 кг в первый медальный день Игр, и крайние два выдались для девушки весьма нелегкими.

Так, украинка сначала одолела Мию Николич из Сербии в 1/8 финала, затем одержала верх в поединке с Катариной Костой из Португалии в 1/4 финала.

После этого в полуфинале "Анаконда" уступила чемпионке мира-2017 Фуне Тонаки из Японии, которую в 2019-м ранее побеждала. Но в этот раз встреча окончилась для украинской спортсменки поражением.

Тем не менее Дарья оставила за собой право соревноваться за "бронзовую" медаль, и в решающем поединке вышла против представительницы Израиля Ширы Ришон, одержав по итогам победу. В сети уже появилось видео этого важного ответственного боя:

Таким образом Дарья Билодид принесла Украине первую олимпийскую медаль в Токио и первую в истории независимой Украины награду в женском дзюдо.

Как рассказали в пресс-службе НОК Украины и олимпийской команде, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Дарью, весь тренерский состав, ее родителей "с настоящим успехом, ведь это не только первая медаль на турнире в Токио, но и историческая награда!"

Стоит отметить, что помимо физической нагрузки Билодид сегодня также испытывала и психологическое - на нашу чемпионку мира (2018 и 2019 годов) и чемпионку Европы (2017 и 2019 годов) еще до начала Игр многие возлагали большие ожидания. И вот такое дополнительное напряжение привело к тому, что после крайней победы девушка не сдержала эмоции, дала волю чувствам, и расплакалась.

Дарья Билодид завоевала "бронзу" на Олимпиаде 2020 в Токио 24 июля (фото: скриншот с видео Out GameVN / Reuters / facebook.com/olympicua)

Сама Билодид отметила уже после получения награды, что два года назад выигрывала в Японии чемпионат мира, но это совсем другой опыт - ЧМ и Олимпийские игры. Об этом спортсменка рассказала пресс-службе НОК Украины.

"Я отдала все силы, которые только остались, ведь последнюю схватку проводила на голден скор, это невероятно трудно и утомительно. Для меня важно настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле. Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова. Чувствовала и поддержку наших на арене", - рассказала дзюдоистка.