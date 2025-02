Берлинале-2025: список победителей престижной премии

Лучшим фильмом стала лента "Мечты" норвежского режиссера Дага Йохана Хеугеруда. Картина рассказывает о первой сильной любви 17-летней Йоханны, которая влюбляется в своего преподавателя французского языка.

Гран-при получила бразильская антиутопия "Голубая тропа" Габриэля Маскару. В центре сюжета - 77-летняя женщина, которая отказывается переезжать в колонию для пожилых людей и отправляется в путешествие по Амазонке.

Приз за лучшую главную роль присудили Роуз Бирн за работу в фильме "Если бы у меня были ноги, я бы тебя толкнула" Мэри Бронштейн. Австралийская актриса воплотила мать, которая на грани нервного срыва пытается вылечить больную дочь, борясь с многочисленными трудностями.

За лучший сценарий наградили Раду Жуде за работу над "Континенталь 25". Румынский фильм рассказывает о судебном приставе, которого мучает чувство вины после того, как бездомный, выселенный из подвала дома по ее приказу, совершает самоубийство.

В жюри основного конкурса 75 Берлинале вошли: режиссер Набиль Аюш (Марокко/Франция), художник по костюмам Бина Дайгелер (Германия), актриса Фань Бинбин (Китай), режиссер Родриго Морено (Аргентина), кинокритик Эми Николсон (США) и режиссер Мария Шрадер (Германия). Председатель жюри - режиссер Тодд Гейнс (США).

Лауреаты Берлинале-2025

"Золотой медведь" за "Лучший фильм" - "Мечты" / "Dreams (Sex Love)" / режиссер Даг Йохан Хеугеруд (Норвегия)

"Гран-при" - "Голубая тропа" / "The Blue Trail" / режиссер Габриэль Маскару (Бразилия, Мексика, Чили, Нидерланды)

"Приз жюри" - "Послание" / "The Message" / режиссер Иван Фунд (Аргентина, Испания, Уругвай)

"Лучший режиссер" - "Жить на земле" / "Living the Land" / режиссер Мэн Хо (Китай)

"Лучшая главная роль" - Роуз Бирн, "Если бы у меня были ноги, я бы тебя толкнула" / "If I Had Legs I'd Kick You", режиссер Мэри Бронштейн (США)

"Лучшая роль второго плана" - Эндрю Скотт, "Голубая луна" / "Blue Moon" (США, Ирландия)

"Лучший сценарий" - "Континенталь 25" / "Kontinental '25", режиссер Раду Жуде (Румыния)

"Приз за выдающийся художественный вклад в создание фильма" - "Ледяная башня" / "The Ice Tower" / "La Tour de Glace", режиссер Люсиль Хадзихалилович (Франция, Германия)

"GWFF Best First Feature Award" - "Дьявол курит (и кладет сгоревшие спички в тот же коробку)" / "The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box)", режиссер Эрнесто Мартинес Бацио

"Лучший документальный фильм" - "Держа Лиату" / "Holding Liat", режиссер Брандон Крамер

К сожалению, фильм украинского режиссера Екатерины Горностай "Лента времени", который участвовал в основном конкурсе, остался без наград.

Несмотря на это, его мировая премьера на Берлинском кинофестивале прошла с большим успехом - после показа зал аплодировал стоя в течение десяти минут, а творческую команду у красной дорожки встречали с украинскими флагами и исполнением гимна.

Екатерина появилась на премьере всего через два дня после рождения сына. В это время в больнице с младенцем оставался его отец - режиссер монтажа Никон Романченко.

По словам команды фильма, это уникальный случай в истории Берлинале, когда во время фестиваля на свет появился ребенок его участницы.

К слову, в программе Berlinale Forum/Forum Expanded было представлено три украинские картины: "Время подлета" Виталия Манского, "Когда над морем вспыхивает молния" Евы Нейман в секции Forum, а также "Специальная операция" Алексея Радинского, вошедшая в программу Forum Expanded.