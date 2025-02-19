Украинский режиссер, чей фильм участвует в "Берлинале", впервые стала мамой
Украинский режиссер Екатерина Горностай, чей фильм "Стрічка часу" участвует в основном конкурсе Берлинале, и ее партнер, режиссер монтажа Никон Романченко, впервые стали родителями.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу.
Так, накануне мировой премьеры на Берлинском международном кинофестивале украинского документального фильма "Стрічка часу", у пары родился сын.
"Наш малыш, которого ожидали через несколько недель после Берлинале, решил присоединиться к нам на фестивале прошлой ночью, как раз вовремя к завтрашней премьере "Стрічка часу". Мы здоровы, переполнены радостью и немного уставшие", - прокомментировала радостное событие Горностай.
"Беременность во время финального этапа работы над "Стрічкою часу" изменила мое восприятие детей, о которых и рассказывает фильм. Я уверена, что впоследствии будет много возможностей обсудить мой фильм, когда наступит подходящее время", - добавила Екатерина.Екатерина Горностай стала мамой (фото предоставлено режиссером)
Ее любимый Никон Романченко поделился, что они, работая над лентой, хотели сделать акцент на продолжении жизни несмотря на тяжелые времена.
Что известно о фильме "Стрічка часу"
"Стрічка часу" - документальное кино об учителях и учениках, которые во время военных действий продолжают учить и учиться, в частности на деоккупированных и прифронтовых территориях.
Это первый с 1997 года фильм украинского режиссера, попавший в основную конкурсную программу 75-го Берлинского международного кинофестиваля. Последний раз это был фильм Киры Муратовой "Три истории".
Документальный полнометражный фильм Екатерины Горностай будет бороться за главный приз - "Золотого медведя". Кроме того, "Стрічка часу" претендует на Documentary Award Берлинского кинофестиваля.
Фильм снимали в освобожденных и прилегающих к линии фронта локациях в Украине в течение 2023-2024 годов. Идею фильма об образовании во время войны предложил общественный союз ОСВИТОРИЯ, который выступил исполнительным продюсером.
Производителем стали 2BRAVE PRODUCTIONS. Сопродюсерами - Франсуа Ле Голл и Марион Гут из кинокомпании a_BAHN (Люксембург), Ринске Раап из RINKEL DOCS (Амстердам, Нидерланды) и Виктор Эде из CINEPHAGE PRODUCTIONS (Марсель, Франция)
Берлинский международный кинофестиваль продлится до 23 февраля, а имена победителей будут объявлены за день до завершения фестиваля.
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