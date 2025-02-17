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"Стрічка часу" на Берлинале: вышел трейлер долгожданного украинского фильма

Понедельник 17 февраля 2025 12:30
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"Стрічка часу" на Берлинале: вышел трейлер долгожданного украинского фильма Кадр из фильма "Стрічка часу"
Автор: Иванна Пашкевич

20 февраля состоится мировая премьера фильма Екатерины Горностай "Стрічка часу" об украинских школах во времена полномасштабной войны - ленты, которая представит нашу страну в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть первый трейлер долгожданного фильма.

О чем фильм "Стрічка часу"

Документальная картина "Стрічка часу" рассказывает об учителях и учениках, которые во время военных действий продолжают учить и учиться, в частности на деоккупированных и прифронтовых территориях.

Фильм снят без закадрового голоса, интервью и реконструкций, фильм предлагает глубокий взгляд на борьбу украинского народа за сохранение образования, за свое существование и идентичность. Он показывает, как война в Украине влияет на повседневную жизнь учеников и учителей, и вызовы, связанные с попыткой сохранить образование и ощущение нормальной жизни в условиях постоянной опасности.

Отметим, что идею фильма об образовании во время войны предложил общественный союз "Освитория".

Ранее был представлен также официальный постер фильма. Его специально создала харьковская художественная студия для детей Aza Nizi Maza. Автором изображения стал 11-летний Лев Давидченко, дизайнером - Даша Подольцева.&quot;Стрічка часу&quot; на Берлинале: вышел трейлер долгожданного украинского фильмаПостер фильма "Стрічка часу"

Что известно о показе фильма на Берлинале-2025

"Стрічка часу" вошел в основную конкурсную программу 75-го Берлинского международного кинофестиваля. Это первый с 1997 года фильм украинского режиссера, попавший в основной конкурс. Последний раз это был фильм Киры Муратовой "Три истории".&quot;Стрічка часу&quot; на Берлинале: вышел трейлер долгожданного украинского фильмаКадр из фильма "Стрічка часу"

Лента будет бороться за главный приз - "Золотого медведя". Кроме того, фильм Горностай претендует на Documentary Award Берлинского кинофестиваля. В этой категории представлено еще 15 документальных фильмов из разных программ кинофестиваля.&quot;Стрічка часу&quot; на Берлинале: вышел трейлер долгожданного украинского фильмаКадр из фильма "Стрічка часу"

Берлинский Международный кинофестиваль стартовал 13 февраля и продлится до 23 февраля, а днем ранее станут известны имена победителей.

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