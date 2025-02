Берлінале-2025: список переможців престижної премії

Найкращим фільмом стала стрічка "Мрії" норвезького режисера Дага Йохана Хеугеруда. Картина розповідає про перше сильне кохання 17-річної Йоханни, яка закохується у свого викладача французької мови.

Гран-прі отримала бразильська антиутопія "Блакитна стежка" Габріеля Маскару. У центрі сюжету - 77-річна жінка, яка відмовляється переїжджати до колонії для літніх людей і вирушає у подорож Амазонкою.

Приз за найкращу головну роль присудили Роуз Бірн за роботу у фільмі "Якби у мене були ноги, я б тебе штовхнула" Мері Бронштейн. Австралійська акторка втілила матір, яка на межі нервового зриву намагається вилікувати хвору доньку, борючись із численними труднощами.

За найкращий сценарій нагородили Раду Жуде за роботу над "Континенталь 25". Румунський фільм розповідає про судового пристава, якого мучить почуття провини після того, як бездомний, виселений з підвалу будинку за її наказом, вчиняє самогубство.

До журі основного конкурсу 75 Берлінале увійшли: режисер Набіль Аюш (Марокко/Франція), художник із костюмів Біна Дайгелер (Німеччина), акторка Фань Бінбін (Китай), режисер Родріго Морено (Аргентина), кінокритик Емі Ніколсон (США) і режисерка Марія Шрадер (Німеччина). Голова журі - режисер Тодд Гейнс (США).

Лауреати Берлінале-2025

"Золотий ведмідь" за "Найкращий фільм" - "Мрії" / "Dreams (Sex Love)" / режисер Даг Йохан Хеугеруд (Норвегія)

"Гран-прі" - "Блакитна стежка" / "The Blue Trail" / режисер Габріель Маскару (Бразилія, Мексика, Чилі, Нідерланди)

"Приз журі" - "Послання" / "The Message" / режисер Іван Фунд (Аргентина, Іспанія, Уругвай)

"Найкращий режисер" - "Жити на землі" / "Living the Land" / режисер Мен Хо (Китай)

"Найкраща головна роль" - Роуз Бірн, "Якби у мене були ноги, я б тебе штовхнула" / "If I Had Legs I’d Kick You", режисер Мері Бронштейн (США)

"Найкраща роль другого плану" - Ендрю Скотт, "Блакитний місяць" / "Blue Moon" (США, Ірландія)

"Найкращий сценарій" - "Континенталь 25" / "Kontinental ’25", режисер Раду Жуде (Румунія)

"Приз за видатний художній внесок у створення фільму" - "Крижана вежа" / "The Ice Tower" / "La Tour de Glace", режисер Люсіль Хадзіхалілович (Франція, Німеччина)

"GWFF Best First Feature Award" - "Диявол курить (і кладе згорілі сірники в ту саму коробку)" / "The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box)", режисер Ернесто Мартінес Баціо

"Найкращий документальний фільм" - "Тримаючи Ліату" / "Holding Liat", режисер Брандон Крамер

На жаль, фільм української режисерки Катерини Горностай "Стрічка часу", який брав участь в основному конкурсі, залишився без нагород.

Попри це, його світова прем'єра на Берлінському кінофестивалі пройшла з великим успіхом - після показу зал аплодував стоячи протягом десяти хвилин, а творчу команду біля червоної доріжки зустрічали з українськими прапорами та виконанням гімну.

Катерина з’явилася на прем’єрі всього через два дні після народження сина. У цей час у лікарні з немовлям залишався його батько - режисер монтажу Нікон Романченко.

За словами команди фільму, це унікальний випадок в історії Берлінале, коли під час фестивалю на світ з’явилася дитина його учасниці.

До слова, у програмі Berlinale Forum / Forum Expanded було представлено три українські картини: "Час підльоту" Віталія Манського, "Коли над морем спалахує блискавка" Еви Нейман у секції Forum, а також "Спеціальна операція" Олексія Радинського, що увійшла до програми Forum Expanded.