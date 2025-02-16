BAFTA-2025: полный список победителей престижной премии

16 февраля состоялась 78-ая церемония вручения премии BAFTA, где Британская академия кино- и телевизионного искусства объявила лучшие проекты года.

РБК-Украина (проект Styler) собрало полный список победителей этого года.

Полный список победителей BAFTA-2025

"Лучший актер второго плана" - Киран Калкин, "Реальная боль"

- Киран Калкин, "Реальная боль" "Лучшая актриса второго плана" - Зои Салдана, "Эмилия Перес"

- Зои Салдана, "Эмилия Перес" "Лучший актерский состав" - "Анора"

- "Анора" "Лучший иностранный фильм" - "Эмилия Перес"

"Лучший звук" - "Дюна 2"

- "Дюна 2" "Лучшие визуальные эффекты" - "Дюна 2"

- "Дюна 2" "Лучший оригинальный сценарий" - Джесси Айзенберг, "Реальная боль"

- Джесси Айзенберг, "Реальная боль" "Лучший саундтрек" - Дэниел Блумберг, "Бруталист"

- Дэниел Блумберг, "Бруталист" "Лучший адаптированный сценарий" - "Конклав"

"Лучший анимационный фильм" - "Уоллес и Громит"

- "Уоллес и Громит" "Лучший монтаж" - "Конклав"

- "Конклав" "Лучшая операторская работа" - Лу Кроули, "Бруталист"

- Лу Кроули, "Бруталист" "Лучший документальный фильм" - "Супермен: История Кристофера Рива"

- "Супермен: История Кристофера Рива" "Лучший короткометражный фильм" - "Камень, ножницы, бумага"

- "Камень, ножницы, бумага" "Лучший макияж/прически" - "Субстанция"

"Лучший дизайн костюмов" - "Зла: Сказка о ведьме Запада. Часть 1"

Напомним, что среди лауреатов премии BAFTA оказалась лента "Камень, бумага, ножницы" режиссера Франца Бёма, посвященная полномасштабному вторжению в Украину. Главную роль в фильме исполнил украинский актер Александр Рудинский.

Лента одержала победу в категории "Лучший британский короткометражный фильм".

Это уже не первый раз, когда кино об Украине отмечают на BAFTA. В 2024 году награду в номинации "Лучший документальный фильм" получила лента украинского режиссера Мстислава Чернова - "20 дней в Мариуполе".

Основные факты о премии BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) - это ведущая организация, отмечающая достижения в мире кино, телевидения и игр. Премия BAFTA является одной из самых престижных наград в мировой индустрии развлечений, часто рассматриваясь как британский аналог "Оскара".

Хотя BAFTA имеет британские корни, ее награды отмечают как британские, так и международные работы, подчеркивая глобальное влияние кино и ТВ.

Кроме наград, BAFTA активно занимается поддержкой новых талантов через образовательные программы, мастер-классы, стипендии и менторские инициативы, способствуя развитию индустрии.

Победа на BAFTA является знаковым событием для кинематографистов и телевизионщиков, повышая их международный профиль и открывая новые возможности для карьерного роста.

В разные годы победу одерживали такие легендарные фильмы, как "Список Шиндлера", "Властелин колец: Возвращение короля", "Лунный свет", "1917", а лауреатами премии становились звезды мирового кинематографа, среди которых Марлон Брандо, Кэтрин Хепберн, Мерил Стрип, Джуди Денч и другие.