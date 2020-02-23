Берінчик втретє захистив чемпіонський пояс: відео фантастичного бою

Денис Берінчик (Фото: Ольга Іващенко / facebook.com/K2Ukraine)

Берінчик переміг Сармієнто одностайним рішенням суддів

Український боксер Денис Берінчик у бою проти Ектора Едгардо Сармієнто з Аргентини захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO International) в легкій вазі. Поєдинок відбувся в ТРЦ "Термінал" у Броварах під Києвом, де 31-річний спортсмен здобув 13-у вікторію на професійному рингу.

Бій був досить ефектним і тривав усі 12 раундів.

Денис (12-0, 7 КО) за своїм звичаєм влаштував яскравий вихід до рингу - цього разу українець з'явився в образі Халка під музику Thunderstruck групи AC/DC (перед цим спортсмен перевтілювався на Супер Маріо, козака, гладіатора, в'язня і навіть заїжджав на мотоциклі).

Відео: Денис Берінчик вийшов проти Ектора Едгардо Сармієнто в костюмі Халка

Для претендента на титул Сармієнто (21-1, 14 КО) цей поєдинок став першим за межами своєї країни... і другою поразкою у професійній кар'єрі (всього аргентинець провів 23 бої).

Бокс - Денис Берінчик проти Ектора Едгардо Сармієнто (Фото: twitter.com/WorldBoxingOrg)

Берінчик домінував на рингу протягом усього поєдинку, а у восьмому раунді потужною атакою трохи не відправив суперника в нокдаун - Сармієнто "виручили" канати і звук гонгу через якусь мить.

У підсумку українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів: 117-111, 117-112, 118-110.

Відео: Денис Берінчик проти Ектора Едгардо Сармієнто - бій за титул інтернаціонального чемпіона

Зазначимо, що Берінчик вже тричі захистив титул. Перед цим уродженець Краснодона Луганської області здолав у бою претендента мексиканця Патріціо Лопеса Морено 5 жовтня 2019-го, а раніше - японського боксера Ніхіто Аракаву в квітні того ж року.

Денис Берінчик захистив титул інтернаціонального чемпіона в бою проти Ектора Едгардо Сармієнто (Фото: facebook.com/K2Ukraine)

Сам же чемпіонський титул українець здобув у грудні 2018 року, нокаутувавши представника Філіппін Росекі Крістобаля.