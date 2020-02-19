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Показав, чий Крим: Усик приїхав в свій рідний Сімферополь

STYLERЖиття    19.02.2020 - 21:46
Показав, чий Крим: Усик приїхав в свій рідний Сімферополь
Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Олександр Усик відвідав столицю Криму

Олександр Усик приїхав до рідного Сімферополя. Український боксер записав і виклав на своїй сторінці в Instagram відеоролик, на якому видно, як він їде за кермом по вулицях окупованого Росією кримського півострова.

У кутку відео помітно напис англійською: "Сімферополь. Україна".

Олександр Усик їде по Сімферополю (відео: dailymotion)

Варто зазначити, що український спортсмен зробив вимушену перерву у підготовці до бою з британським важковаговиком Дереком Чісорою. При цьому він спростував заяви про травми, які з'явилися раніше в мережі, і сказав, що у нього все добре, але йому потрібна реабілітація і "велике техобслуговування".

Усик повідомив, що якщо зараз не відновиться, то в майбутньому у нього могли б бути проблеми. В даний час його команда робить все, щоб боксер був у прекрасній формі, яка дозволить йому і далі успішно боксувати.

Варто зазначити, що промоутер українця Едді Хірн заявив, що до травня Усик повинен бути у формі. За його словами, Олександру потрібно час, щоб долікувати свій лівий лікоть.

Спочатку бій між Усіком і Чісорою був призначений на 28 березня, але потім його перенесли на квітень, а тепер він повинен відбутися в травні цього року.

Раніше повідомлялося про те, що британський боксер Тайсон Ф'юрі другий раз сильно розкритикував Олександра Усика, і назвав його ноунеймом.

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