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Беринчик в третий раз защитил чемпионский пояс: видео фантастического боя

STYLERНовости спорта    23.02.2020 - 07:50
Беринчик в третий раз защитил чемпионский пояс: видео фантастического боя
Денис Беринчик (Фото: Ольга Иващенко / facebook.com/K2Ukraine)

Беринчик победил Сармиенто единогласным решением судей

Украинский боксер Денис Беринчик в бою против Эктора Эдгардо Сармиенто из Аргентины защитил титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO International) в легком весе. Поединок состоялся в ТРЦ "Терминал" в Броварах под Киевом, где 31-летний спортсмен одержал 13-ю викторию на на профессиональном ринге.

Бой был довольно эффектным и длился все 12 раундов.

Денис (12–0, 7 КО) по своему обыкновению устроил яркий выход к рингу - на этот раз украинец появился в образе Халка под музыку Thunderstruck группы AC/DC (перед этим спортсмен перевоплощался в Супер Марио, козака, гладиатора, узника и даже заезжал на мотоцикле).

Видео: Денис Беринчик вышел против Эктора Эдгардо Сармиенто в костюме Халка

Для претендента на титул Сармиенто (21–1, 14 КО) этот поединок стал первым за пределами своей страны... и вторым поражением в профессиональной карьере (всего аргентинец провел 23 боя).

Беринчик в третий раз защитил чемпионский пояс: видео фантастического боя

Бокс - Денис Беринчик против Эктора Эдгардо Сармиенто (Фото: twitter.com/WorldBoxingOrg)

Беринчик доминировал на ринге в течение всего поединка, а в восьмом раунде мощной атакой чуть не отправил соперника в нокдаун - Сармиенто "выручили" канаты и звук гонга через мгновение.

В итоге украинец одержал победу единогласным решением судей: 117–111, 117–112, 118–110.

Видео: Денис Беринчик против Эктора Эдгардо Сармиенто - бой за титул интернационального чемпиона

Отметим, что Беринчик уже трижды защитил титул. Перед этим уроженец Краснодона Луганской области одолел в бою претендента мексиканца Патрицио Лопеса Морено 5 октября 2019-го, а ранее - японского боксера Нихито Аракаву в апреле того же года.

Беринчик в третий раз защитил чемпионский пояс: видео фантастического боя

Денис Беринчик защитил титул интернационального чемпиона в бою против Эктора Эдгардо Сармиенто (Фото: facebook.com/K2Ukraine)

Сам же чемпионский титул украинец добыл в декабре 2018 года, нокаутировав представителя Филиппин Росеки Кристобаля.

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