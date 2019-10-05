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Український чемпіон WBO Беринчик вдруге захистив пояс

Новини » Спорт    05.10.2019 - 23:37
Український чемпіон WBO Беринчик вдруге захистив пояс
Фото: Денис Беринчик (instagram.com/berinchyk)

Він за очками здолав мексиканця Морено

Український боксер Денис Беринчик захистив титул Інтернаціонального чемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO International) в легкій вазі, здолавши у бою мексиканця Патріціо Лопеса Морено. Поєдинок пройшов всі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця: 120-108, 120-108, 120-109.

Також в рамках вечора боксу 5 жовтня у Броварах український боксер Дмитро Митрофанов достроково переміг серба Новака Радулович, нокаутувавши суперника в четвертому раунді. Ще один українець Олег Малиновський одноголосним рішенням суддів переміг італійця Вітторіо Паріннелло.

Чемпіонський титул Беринчик здобув в грудні 2018 року, нокаутувавши філіппінця Росекі Крістобаля, а у квітні цього року успішно захистив його в поєдинку з японцем Ніхіто Араковою.

Нагадаємо, що рано вранці 6 жовтня в Нью-Йорку відбудеться бій між українським боксером Сергієм Дерев'янченком і казахстанцем Геннадієм Головкіним. Суперники проведуть поєдинок за титул чемпіона за версіями IBF і IBO в середній ваговій категорії.

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Новини України защитабойWBOДенис БеринчикБокс
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