Український боксер після скандального "прийому Тайсона" відповів хейтерам: відео тижня

Боксер Іван Редкач вкусив Денні Гарсію (колаж РБК-Україна)

Іван Редкач після програного бою з Денні Гарсією відповів на критику

Український боксер Іван Редкач після бою з колишнім чемпіоном світу американцем Денні Гарсією в Нью-Йорку покомментировал свою дивну витівку на ринзі - укус суперника за трапецієвидний м'яз.

Інцидент стався на 8-му раунді й не потрапив у поле зору рефері. Вже після оголошення результатів бою, в якому переміг 31-річний Гарсія, американець розповів про "прийом Тайсона" свого опонента.

Сам бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в напівсередній вазі тривав усі 12 раундів, за підсумками якого всі судді підтримали Гарсію.

Відео з моментом укусу розійшлося мережею, і 33-річний український боксер-професіонал в напівсередній вазі з прізвиськом Грозний (El Terrible) в коментарях до ролика на Luckypunch в Instagram пояснив свій вчинок, попутно "наїхавши" на американця-суперника.

"Відео тижня. Не встиг вкусити, він вже плаче. Татів синочок, очі такі, как*ти хочеш? Або на ринг давно не виходили???" - обурюється Редкач викликаному ажіотажу.

Іван Редкач після бою з Денні Гарсією прокоментував свій укус суперника (Фото: скрін поста instagram.com/luckypunchnet)

Після цього у мережі між ним та іншими юзерами розвернулася неабияка суперечка, що супроводжувалася нецензурною лайкою. Деякі стверджували, що, по-перше, після бійки кулаками не махають, а по-друге - така поведінка на ринзі неприпустима, і бій має бути "чистим".

У той же час деякі підписники встали на бік Редкача і підтримують боксера, називаючи його "все одно кращим".

Український боксер Іван Редкач вкусив американця Денні Гарсію на ринзі