ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Український боксер після скандального "прийому Тайсона" відповів хейтерам: відео тижня

STYLERНовости спорта    27.01.2020 - 09:09
Український боксер після скандального "прийому Тайсона" відповів хейтерам: відео тижня
Боксер Іван Редкач вкусив Денні Гарсію (колаж РБК-Україна)

Іван Редкач після програного бою з Денні Гарсією відповів на критику

Український боксер Іван Редкач після бою з колишнім чемпіоном світу американцем Денні Гарсією в Нью-Йорку покомментировал свою дивну витівку на ринзі - укус суперника за трапецієвидний м'яз.

Інцидент стався на 8-му раунді й не потрапив у поле зору рефері. Вже після оголошення результатів бою, в якому переміг 31-річний Гарсія, американець розповів про "прийом Тайсона" свого опонента.

Сам бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в напівсередній вазі тривав усі 12 раундів, за підсумками якого всі судді підтримали Гарсію.

Відео з моментом укусу розійшлося мережею, і 33-річний український боксер-професіонал в напівсередній вазі з прізвиськом Грозний (El Terrible) в коментарях до ролика на Luckypunch в Instagram пояснив свій вчинок, попутно "наїхавши" на американця-суперника.

"Відео тижня. Не встиг вкусити, він вже плаче. Татів синочок, очі такі, как*ти хочеш? Або на ринг давно не виходили???" - обурюється Редкач викликаному ажіотажу.

Український боксер після скандального &quot;прийому Тайсона&quot; відповів хейтерам: відео тижня

Іван Редкач після бою з Денні Гарсією прокоментував свій укус суперника (Фото: скрін поста instagram.com/luckypunchnet)

Після цього у мережі між ним та іншими юзерами розвернулася неабияка суперечка, що супроводжувалася нецензурною лайкою. Деякі стверджували, що, по-перше, після бійки кулаками не махають, а по-друге - така поведінка на ринзі неприпустима, і бій має бути "чистим".

У той же час деякі підписники встали на бік Редкача і підтримують боксера, називаючи його "все одно кращим".

Український боксер Іван Редкач вкусив американця Денні Гарсію на ринзі

Названо суперника і дату наступного бою Усика Українського футболіста вигнали з клубу за демонстративну поїздку до Росії
Новини України спортБокс
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся