Бех-Романчук взорвалась эмоциями, говоря о закулисье украинского спорта
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, серебряный призер чемпионата мира и двукратная чемпионка Европы, поделилась личными трудностями и вызовами, которые появились в жизни спортсменки и ее коллег во время войны.
Откровенный комментарий звезда спорта дала РБК-Украина (проект Styler) за кулисами шоу "єПитання" на Новом канале.
Марина Бех-Романчук - о подготовке украинских спортсменов к международным соревнованиям
"Самое сложное то, что ты не имеешь возможности расслабиться, это постоянная психологическая нагрузка из-за событий в Украине. Ты все время волнуешься, что будет дальше, как это будет", - рассказала Марина.
Война кардинально изменила рутину спортсменов - от условий тренировок до организации выездов на международные соревнования.
"К психологическому состоянию добавляются сопутствующие проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Это и отключение света, и тяжелые тренировки, и изнурительные переезды, чтобы добраться до аэропортов", - делится легкоатлетка.
Последнее для спортсменов очень актуально, особенно, когда начинается сезон. Поэтому подготовка украинских спортсменов к соревнованиям, говорит Бех-Романчук, идет на неравных условиях с интернациональными атлетами.
Марина Бех-Романчук (фото: Новый канал)
Несмотря на эти вызовы, Марине, которая находится в браке с украинским пловцом и олимпийским чемпионом Михаилом Романчуком, удается сохранять равновесие между карьерой и семейными ценностями.
"Удается держать этот баланс уже восемь лет. Надеюсь, что и дальше так будет", - улыбается спортсменка.
Марина Бех-Романчук с любимым мужем (фото: Новый канал)
Как сейчас складывается карьера Марины Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук одна из самых успешных украинских легкоатлеток. Она является чемпионкой Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионкой Европы в помещении 2021 года в прыжке в длину, призером чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину и многократной чемпионкой Украины.
Однако в мае 2025 года ее временно отстранили от участия в соревнованиях из-за положительной допинг-пробы на тестостерон.
Недавно спортсменка эмоционально прокомментировала эту ситуацию.
"Я точно знаю, что моя жизнь не будет такой, как раньше. И что мне придется принимать решения, которых я боялась раньше, но сейчас пришло то время", - написала она в Instagram.
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