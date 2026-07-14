ua en ru
Вт, 14 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Больше не премьер. Рада отправила Свириденко в отставку

15:09 14.07.2026 Вт
2 мин
О планах сменить премьера стало известно всего два дня назад
aimg Ирина Гамерская
Больше не премьер. Рада отправила Свириденко в отставку Фото: Юлия Свириденко (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Юлия Свириденко уволена с должности премьер-министра. Соответствующее решение поддержал украинский парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" отставку главы правительства проголосовали 258 народных депутатов, "против" - один. Еще 5 народных депутатов воздержались, а 47 не голосовали.

Отставка Свириденко

О планах обновить Кабмин и, в частности, сменить премьера президент Владимир Зеленский сообщил только в воскресенье, 12 июля. Тогда же он встретился и с на тот момент действующим премьером Свириденко, и с ее потенциальным преемником Сергеем Корецким (глава "Нафтогаза").

Для Свириденко Зеленский предложил новую должность, но без деталей. Она же в своем заявлении подтвердила и отставку, и готовность работать в новой должности. Вероятно, речь идет о должности посла Украины в США.

Относительно Корецкого, он деталей встречи с Зеленским не сообщал. Впрочем, источники РБК-Украина подтверждают, что именно он является вероятным преемником Свириденко.

По плану новый глава правительства должен быть назначен уже на этой неделе, программа максимум - назначение и нового состава правительства в целом.

На данный момент в руководстве министерств планируются определенные ротации и главной интригой остается вопрос - решит ли президент менять главу Минобороны Михаила Федорова. По одной из версий, Минобороны может возглавить действующий глава МВД Игорь Клименко. Подробнее об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Следует отметить, что с отставкой премьера в отставку идет и его правительство. Поэтому после назначения нового премьера Рада должна переназначить и его министров. Кандидатуры всех министров, кроме МИДа и Минобороны, подает премьер. Кандидатуры МИД и Минобороны - прерогатива президента.

Читайте также:Зима близко? Зачем Зеленский сейчас сменяет премьера и какие еще будут перестановки
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко
Новости
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Аналитика
"Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком