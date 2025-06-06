РФ обстреляла отель, в котором остановились спортсмены сборной Украины: что известно (видео)

Во время массированной атаки РФ в ночь на 6 июня в Луцке пострадал отель, в котором остановилась часть спортсменов сборной Украины по легкой атлетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Украины в Instagram.

В каком именно отеле в Луцке находились спортсмены

Согласно информации, обнародованной Федерацией, среди целей, пораженных в Луцке во время комбинированной вражеской атаки (которая длилась с часу ночи до шести утра) был отель "Мотор".

Отмечается, что именно там остановилась часть украинской команды по легкой атлетике - включая основной состав национальной сборной.

"По жилым районам и центру города было выпущено 6 ракет и 15 беспилотников "Шахед", - уточняется в публикации.

Что известно о последствиях атаки для сборной Украины

В Федерации легкой атлетики рассказали, что спортсмены сборной приехали в Луцк для участия в командном чемпионате Украины.

"К счастью, среди спортсменов нет жертв и раненых", - сообщили гражданам.

В то же время Федерация в очередной раз призвала мир "обратить срочное внимание на преступления, совершенные российской армией на территории Украины".

"Украина стояла и будет продолжать стоять и бороться за свою независимость и правду", - подытожили в публикации.

Реакция НОК Украины

Несколько позже информацию об обстреле отеля в Луцке, где находились наши атлеты, подтвердила также пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Отмечается, что НОК Украины "снова и снова обращается к мировому спортивному сообществу" с призывом не закрывать глаза:

на войну, которую Россия развязала против Украины;

на преступления, которые российская армия ежедневно совершает на территории нашего государства.

"В очередной раз подчеркиваем неизменную позицию Украины: пока российские войска при поддержке белорусского режима продолжают преступную войну против украинского народа, российским и белорусским спортсменам должно быть запрещено участвовать в международных соревнованиях в любом качестве, включая нейтральный статус", - подытожили в НОК.

Публикация пресс-службы НОК Украины (скриншот: noc-ukr.org/news)