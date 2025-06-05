Официально. Ломаченко завершил карьеру: заявление боксера

Украинский боксер Василий объявил о завершении спортивной карьеры. В своем официальном заявлении он обратился ко всем украинцам, к своим болельщикам, к команде и тренерам.

Что сказал Василий Ломаченко о завершении карьеры, рассказывает РБК-Украина на страницу Facebook боксера.

Боксер Василий Ломаченко записал видео, в котором сообщил о завершении своей карьеры. Он сообщил, что пришло время поставить точку.

"У каждого боксера наступает день, когда он вешает перчатки на гвоздь. Этот день настал", - сказал спортсмен.

В своем обращении на русском языке Василий Ломаченко поблагодарил сначала своего отца-тренера, семью, Бога, свою команду и США. Также он выразил благодарность всем своим болельщикам в разных странах мира.

Стоит добавить, что в своем обращении боксер не упомянул об Украине, украинских болельщиках и войне.

Василий Ломаченко - украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям IBF и IBO. На его счету -18 побед (из которых 12 - нокаутом) и три поражения.

Двукратный чемпион Олимпийских игр (в 2008 и 2012 году), многократный чемпион Украины, чемпион Европы (2008), двукратный чемпион мира (2009, 2011).

Самый титулованный боксер Украины. Был награжден трижды орденами "За заслуги", имеет пояс суперчемпиона WBO.

Боксер родился 17 февраля 1988 года в Белгород-Днестровском Одесской области. Сейчас ему 37 лет. Боксом начал заниматься с детства и его тренером был отец.

Женат, его жена - мастер спорта по акробатике. Имеет троих детей.

С начала полномасштабного вторжения Ломаченко почти не говорил публично о войне в Украине. Неоднократно попадал в скандалы.