На фоне ослабления санкций: МОК принял решение о выступлении российских хоккеистов на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет поддержал решение Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) относительно участия мужской и женской сборных России в Олимпиаде-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы МОК .

Как принимали решение

В конце мая IIHF окончательно вычеркнула сборные России из списка участников мужского и женского турниров на зимних Олимпийских играх-2026.

Президент организации Люк Тардиф, комментируя решение, заявил, что российские сборные не получат разрешения на участие в Играх из-за действующего отстранения, наложенного на страну-агрессора после полномасштабного вторжения в Украину.

2 июня с официальным заявлением выступил и Международный олимпийский комитет. Он подтвердил, что поддерживает решение IIHF, ссылаясь на рекомендацию Исполнительного совета от марта 2023 года.

Согласно ей, группа "нейтральных" спортсменов не может считаться командой, а значит - не имеет права выступать в командных видах спорта, таких как хоккей.

"Принимаем во внимание, что IIHF подтвердила намерение придерживаться этой рекомендации", - отмечается в официальном комментарии пресс-службы МОК.

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Таким образом, стали известны все участники мужского и женского олимпийских турниров. До этого времени организаторы держали места для российских команд, ожидая окончательного вердикта.

Мужской турнир:

Группа A: Канада, Швейцария, Чехия, Франция

Группа B: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия

Группа C: США, Германия, Латвия, Дания

Женский турнир

Группа A: Канада, США, Финляндия, Чехия, Швейцария

Группа B: Япония, Швеция, Германия, Италия, Франция

В обоих турнирах российские команды заменили сборные Франции.

На фоне ослабления санкций

Решение о недопуске российских хоккейных сборных было принято на фоне частичного смягчения санкций. В частности, в конькобежных дисциплинах, что позволило российским и белорусским спортсменам потенциально выступать в индивидуальных соревнованиях под нейтральным статусом.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо. Хоккейные соревнования начнутся еще до официального открытия Игр - 5 февраля. Финалы ориентировочно пройдут 21 февраля у женщин, и 22 - у мужчин.